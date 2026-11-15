Film Chris Pratt wünscht sich James Gunn für ‚Guardians of the Galaxy 4‘ zurück

Chris Pratt attends the London photocall for 'Mercy' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2026, 13:00 Uhr

Chris Pratt wünscht sich James Gunn für 'Guardians of the Galaxy 4' zurück.

Chris Pratt hofft auf eine erneute Zusammenarbeit mit Regisseur James Gunn.

Nachdem dieser seinen Posten bei den DC Studios aufgibt, könnte er möglicherweise wieder Zeit für das Marvel-Universum haben. Der 47-jährige Schauspieler würde eine Rückkehr zur ‚Guardians of the Galaxy‘-Reihe jedenfalls sehr begrüßen. Anfang der Woche wurde bekannt, dass James Gunn und Peter Safran ihre Ämter als Co-Vorsitzende und Geschäftsführer der DC Studios nach vier Jahren niederlegen werden. Als Nachfolger ist der Marvel-erfahrene Jeremy Latcham vorgesehen, der künftig als Präsident und Chief Creative Officer fungieren soll. Chris Pratt hat seit Bekanntwerden der Nachricht zwar noch nicht mit Gunn gesprochen, kann sich einen vierten Teil der Weltraum-Abenteuer aber gut vorstellen.

Im Gespräch mit ‚MovieZine‘ schwärmte der Darsteller von seiner Zusammenarbeit mit dem Filmemacher: „Das wäre großartig. Ich liebe die Arbeit mit James. Er ist einfach fantastisch. Seit die Nachricht bekannt wurde, hatte ich noch keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Aber es ist interessant: Sobald man so etwas anspricht, kann daraus natürlich eine Schlagzeile werden.“ Besonders schätze er, dass Gunn bei allen drei bisherigen Filmen Regie geführt habe. Das sei bei einer Filmtrilogie keineswegs selbstverständlich. „Wenn er zurückkommen und die Reihe wiederbeleben wollte, würde ich mich riesig darüber freuen“, so Pratt.

Bereits vor rund einem Monat hatte der Schauspieler Marvel-Fans Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Figur Peter Quill alias Star-Lord gemacht. Am Ende von ‚Guardians of the Galaxy Vol. 3‘ aus dem Jahr 2023 wurde schließlich angekündigt: „Der legendäre Star-Lord wird zurückkehren.“ Im Podcast ‚The Bingeworthy‘ von ‚The Playlist‘ verriet Pratt, dass es bereits Gespräche mit Marvel-Chef Kevin Feige und dessen Co-Präsidenten Louis D’Esposito gebe. Dabei gehe es darum, wie das Versprechen aus dem Abspann eingelöst werden könne. „Es gibt laufende Gespräche darüber, wie wir das möglich machen. Gleichzeitig werden bereits konkrete Schritte unternommen, damit es tatsächlich dazu kommt“, erklärte der Schauspieler. Wann Star-Lord wieder auf der Leinwand zu sehen sein werde, dürfe er allerdings noch nicht verraten.

Schon 2023 hatte Pratt Zweifel daran geäußert, die Figur ohne James Gunn weiterzuspielen. Gegenüber ‚ComicBook.com‘ bezeichnete er die Vorstellung, mit einer anderen Besetzung weiterzumachen, als große Herausforderung. Die bisherige Trilogie sei in sich nahezu perfekt. „Ohne James Gunn weiß ich nicht, ob das funktionieren würde“, gab er damals zu bedenken. Gunn selbst blickt unterdessen offenbar erleichtert auf seinen Abschied von den DC Studios. In einem Instagram-Beitrag erklärte er, die vergangenen vier Jahre seien beruflich äußerst anstrengend gewesen. Vor allem die geschäftlichen und organisatorischen Aufgaben hätten ihn belastet. Wegen seines ADHS-bedingten Hyperfokus sei es ihm besonders schwergefallen, seine Zeit zwischen Herzensprojekten und den Pflichten eines Studiochefs aufzuteilen. Zwar werde er die Menschen und die Arbeit mit den bekannten Comicfiguren vermissen, doch freue er sich darauf, wieder ausschließlich Filme zu machen. „Ich bin unglaublich erleichtert und freue mich darauf, zum reinen Filmemachen zurückzukehren“, schrieb Gunn.