Stars Jennifer Lopez: Das wünscht sie sich nach der Trennung von Ben Affleck von einer Beziehung

Jennifer Lopez - Special Screening Of Unstoppable LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 09:00 Uhr

Während ihrer 'Up All Night'-Residency in Las Vegas erklärte die Sängerin, dass ihr nächster Partner sie "akzeptieren" und "respektieren" müsse.

Jennifer Lopez wünscht sich, dass ihr nächster Partner sie „für alles akzeptiert, was sie ist“.

Die 56-jährige Sängerin – die sich im Januar 2025 nach zwei Jahren Ehe von Ben Affleck scheiden ließ – erklärte während eines Auftritts mit ihrem Song ‚If You Had My Love‘ aus dem Jahr 1999, was sie sich von einer zukünftigen Beziehung erhofft. In einem Instagram-Post der Performance während ihrer ‚Up All Night‘-Residency im Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas sagte sie: „Als ich den Song zum ersten Mal gesungen habe, war ich sehr jung. Ich war wie ein kleines Baby im Wald und habe ihn mit ganz viel Hoffnung gesungen.“

Im Laufe der Jahre habe sie den Track immer wieder performt. „Ich habe ihn gesungen, wenn ich traurig war, und ich habe ihn gesungen, wenn ich glücklich war. Aber heute – wisst ihr, wie ich ihn singe? Ich singe ihn aus der Kraft heraus“, erzählte die Musikerin.

Anschließend sprach sie über ihr Verständnis von bedingungsloser Liebe. „Die Wahrheit ist: Wenn du meine Liebe haben willst, musst du sie dir verdienen. Du musst mich richtig behandeln. Du musst mich respektieren. Du müsstest mich für alles akzeptieren, was ich bin. Du müsstest mich lieben, wenn du meine Liebe willst“, schilderte sie. Die ‚On the Floor‘-Interpretin – die insgesamt viermal verheiratet war – fügte hinzu: „Liebe ist eine komplizierte Sache, das weiß ich … man kann keine Liebe haben ohne Herzschmerz. Das geht nicht. Darauf lässt man sich ein.“

Bei ihrer ersten Vegas-Show scherzte Jennifer außerdem über ihre Ehe mit Ben. Die ‚Dancing Again‘-Sängerin erinnerte an ihre Residency ‚Jennifer Lopez: All I Have‘ aus dem Jahr 2016 und sagte: „Es sind zehn Jahre seit meiner letzten Residency vergangen … das ging in einem Wimpernschlag vorbei. Ich sag euch … und ich war seitdem auch nur zweimal verheiratet. Das stimmt gar nicht! Es war nur einmal, fühlte sich aber wie zweimal an. Ich mache nur Spaß.“