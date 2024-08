Sie feierte ohne ihn Jennifer Lopez: Geburtstagsbesuch bei Ben Affleck

Zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez soll es schon länger kriseln. (paf/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 18:00 Uhr

Inmitten der Gerüchte über Eheprobleme schaute Jennifer Lopez offenbar zum Geburtstag bei Ben Affleck vorbei. Auch die Ex-Frau des Schauspielers besuchte ihn zu dem Anlass. Eine öffentliche Gratulation von Lopez blieb aber aus.

Nicht nur seine Ex-Frau Jennifer Garner (52), auch seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) soll Ben Affleck (52) am Donnerstag (15. August) zu seinem Geburtstag besucht haben. Auf Paparazzi-Fotos, die die "Daily Mail" veröffentlichte, steigt die Sängerin vor Afflecks Mietshaus in ihren schwarzen SUV. Öffentliche Glückwünsche blieben jedoch aus. Seit mehreren Monaten kursieren Gerüchte um eine mögliche Ehekrise.

Lässiges Outfit für Geburtstagsbesuch

Eines der Bilder zeigt Lopez von hinten, die mit einer Jeans und einer hellen Jacke leger gekleidet war. Auch Garner wählte zu dem Anlass ein lockeres Outfit aus einem gestreiften T-Shirt und einer dunklen Hose. "Page Six" berichtete, dass sie dem Vater ihrer drei Kinder an seinem Ehrentag einen Besuch in Brentwood, Los Angeles, abstattete.

Im Gegensatz zu Lopez ließ sich Affleck an ihrem Geburtstag am 24. Juli nicht bei ihr blicken. Die Schauspielerin postete stattdessen Schnappschüsse von sich im Pyjama und von ihrer Party mit "Bridgerton"-Thema. An seinem besonderen Tag teilte sie auf Instagram Fotos von sich, die offenbar an ihrem Geburtstag geschossen wurden. Schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sie sich auf ihren Account in dem semitransparenten Kleid.

Zweiter Besuch innerhalb kurzer Zeit

Lopez' Stippvisite soll nicht die erste in letzter Zeit gewesen sein: Einer Quelle des "People"-Magazins zufolge soll Lopez am Sonntag (11. August) wegen ihrer Stiefkinder bei ihm vorbeigeschaut haben. Zuvor soll sie mit Samuel, dem jüngsten von Afflecks und Garners Kindern, in einer Shopping-Mall gewesen sein. Das ehemalige Paar teilt sich zudem die Kinder Violet (18) und Seraphina (10).

Trotz der zwei Besuche innerhalb von weniger als einer Woche stehen weiterhin Gerüchte eines nahenden Ehe-Aus im Raum. Vergangene Woche berichtete die "Daily Mail", die Scheidungspapiere des Ehepaars seien ausgefüllt, aber noch nicht eingereicht. Jennifer Lopez soll zudem kürzlich ein Haus im Nobelviertel Beverly Hills besichtigt haben, wie "People" von einem Insider erfahren haben will. Ihre gemeinsame Villa stellten die beiden bereits zum Verkauf bereit.