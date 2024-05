Stars Jennifer Lopez: Ihr Gesicht wurde von KI gestohlen

Jennifer Lopez - Met Gala 2024 - New York - May 6th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2024, 08:00 Uhr

Jennifer Lopez hatte Angst, nachdem ihr Gesicht für Betrügereien mit künstlicher Intelligenz gestohlen wurde.

Die 54-jährige Schauspielerin, die die Titelrolle im neuen Netflix-Science-Fiction-Film ‚Atlas‘ spielt, der sich mit den Problemen der KI befasst, gab zu, dass sie mit der Art und Weise, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat, zu kämpfen habe – insbesondere wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit zu stehen.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ erinnerte sie sich an Werbeanzeigen, in denen „Hautpflege verkauft wird, von der ich nichts weiß“. Darin wurden manipulierte Fotos ihres eigenen Gesichts mit „Falten“ verwendet. Sie fügte hinzu: „Es ist wirklich beängstigend. Sofort haben sie uns die Gesichter gestohlen. Also, ja, KI ist wirklich beängstigend.“ Jennifer räumte aber ein, dass KI auch einige Vorteile habe. Sie forderte die Menschen auf, sowohl für die Vorteile als auch für die negative Seite „offen“ zu sein. Sie sagte: „Ich denke, Sie sollten KI respektieren. Wir müssen offen für alle Möglichkeiten sein. Diese Filme, die über KI sprechen – insbesondere dieser – leisten wirklich gute Arbeit, um beide Seiten zu zeigen.“ Wenn es um ‚Atlas‘ geht, wies J-Lo – die eine Datenanalystin spielt, die KI einsetzt, um die Erde vor einem bösen Roboter zu retten, der von Simu Liu gespielt wird – auf die Art und Weise hin, wie beide Seiten des Arguments auf dem Bildschirm gezeigt werden. Sie erklärte: „Ich denke, dieser Film zeigt gut, wie KI unglaublich schief gehen kann, und wie es wirklich richtig gehen kann.“

Jennifer gab kürzlich zu, dass sie sich „Sorgen“ über den plötzlichen Aufstieg der KI im wirklichen Leben mache, während sie auch darüber sprach, einige der intensiveren Szenen im Film zu drehen. Sie sagte gegenüber ‚Extra‘: „Das bin ich. Darüber mache ich mir Sorgen. Ich denke, es ist eine beängstigende Sache und wir müssen vorsichtig damit umgehen und wirklich darüber nachdenken, wohin es führt. Ich dachte, ich würde allein die Takes machen, so schnell sein, sich keine Sorgen machen müssen, dass sich jemand anderes nicht an seine Zeilen erinnert. Am ersten Tag fällst du durch die Planeten. Es spielt alles verrückt. Jetzt ist dein Bein gebrochen. Es war jeden Tag so hochintensiv und ohne einen anderen Schauspieler zu haben, der dir die Hälfte der Energie gibt, bist du einfach nur du. Ich war erschöpft. Ich habe das ‚Atlas‘-Set humpelnd verlassen.“