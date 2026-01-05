Stars Jennifer Lopez: Neue Liebe, neue Regeln

Jennifer Lopez hat gesagt, dass ihr nächster Liebhaber sie respektieren und „mich so akzeptieren muss, wie ich bin“.

Die 56-jährige Sängerin, die sich 2025 von Ben Affleck scheiden ließ, sang am Samstagabend (03. Januar) bei ihrer Show ‚Up All Night‘ in Las Vegas ihren Hit ‚If You Had My Love‘ aus dem Jahr 1999.

In einem Clip, der in den sozialen Medien geteilt wurde, sagte sie dem Publikum im Colosseum im Caesars Palace: „Als ich es zum ersten Mal sang, war ich noch sehr jung. Und ich sang es mit viel Hoffnung.“ Sie füget hinzu: „Aber ich habe es auch über die Jahre hinweg gesungen, ich habe es gesungen, wenn ich traurig war. Und ich habe es gesungen, wenn ich glücklich war. Aber jetzt, heute, wisst ihr, wie ich es singe? Ich singe es mit Kraft. Denn die Wahrheit ist: Wenn du meine Liebe haben willst, musst du sie dir verdienen. Du musst mich gut behandeln. Du musst mich respektieren.“ Sie teilte ihre Bedürfnisse mit und fügte hinzu: „Du musst mich so akzeptieren, wie ich bin. Du müsstest mich lieben, wenn du meine Liebe wolltest. Man kann keine Liebe ohne Herzschmerz haben. Das geht nicht. Das ist es, worauf man sich einlässt.“

Obwohl sie ihre Regeln für ihren nächsten Mann dargelegt hat, ist die Sängerin angeblich noch nicht bereit, nach ihrer Scheidung wieder mit dem Dating zu beginnen. Ein Insider berichtete gegenüber ‚People‘ im Dezember: „Für sie dreht sich alles um die Arbeit und die Kinder. Sie scheint glücklich und zufrieden zu sein.“

Jennifer hat mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony die 17-jährigen Zwillinge Max und Emme.

Jennifer und Ben beendeten ihre erste Verlobung im Jahr 2004 und entfachten ihre Romanze im Jahr 2021 neu.