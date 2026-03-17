Stars Lady Gaga landet mit Met-Gala-Zusammenbruch von 2010 in neuem Roman von ehemaliger ‚Vogue‘-Redakteurin

Lady Gaga - Grammys - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 09:01 Uhr

Lady Gaga wird in einem neuen Roman einer ehemaligen ‚Vogue‘-Redakteurin als jemand beschrieben, der bei der Met Gala 2010 hinter den Kulissen einen dramatischen Moment erlebt.

Filipa Fino hat ein Buch mit dem Titel ‚Best Dressed‘ geschrieben, das von ihrer Zeit bei dem Modemagazin ‚Vogue‘ inspiriert ist. Obwohl das Buch fiktionalisierte Figuren enthält, soll es auf realen Ereignissen und Erfahrungen aus der Modewelt basieren. In dem Roman kommt die Met Gala unter dem Namen „Crown Ball“ vor, und mehrere bekannte Prominente tauchen in leicht verfremdeten oder sogar direkten Anspielungen auf.

Eine der Szenen beschreibt Lady Gaga (39) kurz vor ihrem Auftritt bei der Met Gala 2010. Laut dem Buch wurde Gaga kurz vor ihrem Auftritt überwältigt und zog sich in den Bereich des Museumsshops zurück, während sie sich auf die Performance vorbereitete. Filipa schreibt im Roman: „Lady Gaga war im Geschenkeladen des Met verbarrikadiert, umgeben von Tragetaschen, Schneekugeln und Bildbänden, und erlebte etwas, das man nur als katastrophale Selbstkonfrontation beschreiben konnte.“ Sie fährt fort: „Weinend. Rauchend. Betend. Sich entschuldigend. Und sich dann dafür entschuldigend, dass sie sich entschuldigt hat.“ Die Passage legt nahe, dass ein Teil des Drucks daher rührte, dass die Veranstaltung in Gagas Kindheitsviertel stattfand, das laut Buch Orte umfasste, die mit ihrem frühen Leben verbunden sind, darunter die katholische Schule, die sie besuchte.

In der Darstellung des Abends im Roman bleibt Oprah Winfrey, die die Met Gala 2010 mitorganisierte, während des beschriebenen Moments ruhig. Die Szene enthält auch eine Figur, die stark an die ‚Vogue‘-Chefredakteurin Anna Wintour erinnert. Laut Beschreibung verlief die Performance selbst reibungslos, nachdem Gaga schließlich die Bühne betreten hatte. Filipa schreibt, Gaga habe eine „brillante, perfekt einstudierte“ Performance abgeliefert. Sie schreibt außerdem, dass die an Anna Wintour angelehnte Figur „mit Mick Jagger tanzte, als wären sie Teenager statt Institutionen“. Das Buch erwähnt außerdem, dass Taylor Swift als Gast beim fiktiven Crown Ball erscheint.

An anderer Stelle im Roman schreibt Filipa darüber, wie mehrere große Musikstars zentral für die Planung und Atmosphäre der Gala sind. Die Passage beschreibt, wie bestimmte Künstler als unverzichtbare Bestandteile des Abends behandelt werden: „Beyoncé war kein Gast. Sie war das Fundament – geplant wie Städte um Brücken herum geplant werden.“ Das gleiche gelte für Madonna – „weniger vorhersehbar, aber genauso unverrückbar“. Filipa fährt fort: „Rihanna wurde nicht eingeladen. Sie wurde eingeplant wie das Wetter – sie veränderte die Atmosphäre in dem Moment, in dem sie Teil der Gleichung wurde. [Und] Jennifer Lopez fungierte sowohl als Spektakel als auch als Signal, ihre Anwesenheit beruhigte gleichermaßen Sponsoren und Designer.“ Lady Gaga habe hingegen Notfallplanung erfordert, aber nicht, weil sie unzuverlässig war, sondern weil sie absichtlich unberechenbar war. Filipa schließt die Passage mit den Worten: „Diese Frauen nahmen nicht einfach am Crown Ball teil – sie kalibrierten ihn neu.“

Ein Vertreter von Lady Gaga und Filipa äußerte sich auf Anfrage von ‚Page Six‘ nicht zu dem Bericht. Ein Sprecher von ‚Vogue‘ reagierte auf die Veröffentlichung des Buches mit den Worten: „Wir freuen uns darauf, es zu lesen – Fiktion macht immer Spaß!“ Der selbstveröffentlichte Roman ‚Best Dressed‘ soll im Mai erscheinen.