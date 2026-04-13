Musik Jennifer Lopez ’schreibt alles neu‘ nach überraschendem Coachella-Auftritt

Jennifer Lopez at the 83rd Golden Globes in LA Jan 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 12:15 Uhr

Jennifer Lopez 'schreibt alles neu' nach überraschendem Coachella-Auftritt.

Jennifer Lopez hat erklärt, dass sie nach ihrem Überraschungsauftritt beim Coachella-Festival „alles neu schreibt“.

Die 56-jährige Popikone trat am Wochenende (11.–12. April) erstmals bei dem Musikfestival in Kalifornien auf, als sie während des Sets von David Guetta auf die Bühne kam, um gemeinsam ihren Song ‚Save Me Tonight‘ zu performen, der im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Jennifer gab anschließend zu, dass sie eine großartige Zeit beim Coachella hatte und dies Teil ihrer neuen „Happy Era“ sei. Auf Instagram schrieb sie: „Der spaßigste Tag überhaupt!! ‚Save Me Tonight‘ mit David live zum ersten Mal bei MEINEM ERSTEN COACHELLA war etwas ganz Besonderes. Meine Happy Era schreibt alles neu. Hört niemals auf, euch selbst zu überraschen.“

David hatte das Publikum zunächst neugierig gemacht, indem er ankündigte, eine „Freundin“ auf die Bühne zu holen, bevor er Jennifer vorstellte. Die Sängerin trat in einem silbernen Body auf und begeisterte mit einer energiegeladenen Performance. Der Festivalauftritt erfolgte nur wenige Wochen, nachdem Jennifer ihre ‚Up All Night‘-Residency im Veranstaltungsort The Colosseum im Caesars Palace in Las Vegas beendet hatte. Die Sängerin, die die Shows im Dezember 2025 begonnen hatte, betonte jedoch, dass sie noch weitere Überraschungen für ihre Fans bereithält. Auf Instagram schrieb sie: „Letzte Show heute Abend. Mein Herz ist erfüllt. An meine Band, meine Crew, meine Tänzer, meine Backgroundsänger und jeden einzelnen Fan, der Teil dieser unglaublich schönen ‚Happy Era‘ war: DANKE von ganzem Herzen. Das Beste kommt noch.“

Zuvor absolvierte J.Lo bereits 120 Shows im Planet Hollywood Resort and Casino zwischen 2016 und 2018. Die Konzertreihe ‚Jennifer Lopez: All I Have‘ brachte ihr über 100 Millionen Dollar ein. Die ‚Waiting for Tonight‘-Interpretin blickte kürzlich auch auf ihre Karriere zurück und zeigte sich „stolz“. Im Gespräch mit ‚People‘ sagte sie: „Alles fühlt sich an, als hätte ich es gerade erst gemacht. Ich erinnere mich an die Momente, daran, wie ich mich dafür angezogen habe, und an das, was die Leute gesagt haben, als wir danach zur Bühne gegangen sind. Das sind all diese unglaublichen Erinnerungen meines Lebens. […] Ich mache das schon so lange, und ich bin stolz darauf.“