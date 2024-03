Beauty & Fashion Jennifer Lopez: Sie räumt ihrer Selbstfürsorge oberste Priorität ein

25.03.2024

Jennifer Lopez verriet, dass sie gelernt habe, ihrer Selbstfürsorge „Priorität einzuräumen“.

Die 54-jährige Pop-Sängerin ist seit Jahrzehnten einer der größten Namen in Hollywood, musste aber erkennen, dass es für sie in Ordnung war, sich auch eine Auszeit für sich selbst zu nehmen.

In einem Interview während einer Amazon Live-Session erklärte Lopez: „Eine der Sachen, die ich gelernt habe, ist, dass wir es in Ordnung bringen müssen, uns ab und zu etwas Zeit für uns selbst zu nehmen und Prioritäten zu setzen, indem wir ein wenig auf uns selbst achten. Zu Ehren davon habe ich für Sie eine Auswahl toller, von Frauen geführter Marken zum Shoppen für Sie zusammengestellt.“ Zu Jennifers Top-Produkten gehören dabei die Ebanel 15 Pack Collagen Peptide Hydrating Face Masks für „die ultimative Feuchtigkeitsversorgung und Verjüngung“ der Haut, sowie die Glimmer Goddess Organic Whipped Body Butter. Der Celestial Silk Amethyst Face Roller helfe der Schauspielerin dabei, ein „Spa-ähnliches Erlebnis“ in den eigenen vier Wänden genießen zu können und die Nodpod Gentle Pressure Sleep Mask sorgt für eine „erholsame“ Nacht. Die ‚Jenny From the Block‘-Hitmacherin hatte zuvor verraten, dass ihre tägliche Hautpflegeroutine tatsächlich „sehr einfach“ sei. Die Sängerin erzählte gegenüber der ‚Vogue.com‘-Reihe ‚Vogue Beauty Secrets‘: „Ich hatte immer eine sehr einfache Hautpflegeroutine und JLo Beauty hat sich sehr darum gekümmert. Die Wahrheit ist, wenn man jung anfängt, dann wird das einen großen Unterschied machen. Weil man alles Make-up der Welt auftragen kann, aber wenn man unzufrieden ist, wenn die Haut nicht gesund ist, dann kann man das nicht vertuschen. Denken Sie immer daran: Ich bin großartig und mein Leben ist voller Freude, Lachen, Abenteuer und Liebe.“