Musik Jennifer Lopez singt auf ihrer neuen Single über Ben Affleck

Jennifer Lopez and Ben Affleck - Dec 2023 - Elle's 2023 Women in Hollywood - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2024, 14:00 Uhr

Jennifer Lopez singt auf ihrer neuen Single über ihre Liebe zu Ben Affleck.

Der neueste Song der 54-jährigen ‚Can’t Get Enough‘-Sängerin, der die erste Single aus dem kommenden ‚This Is Me Now‘-Album des Stars ist, handelt von Lopez’ Liebesleben mit ihrem Ehemann.

In dem neuen Lied singt die Hitmacherin von ihrer Romanze mit Affleck, wobei sie Berichten der ‚The Sun‘-Zeitung zufolge in dem Song singt: „Ist das das echte Leben? Es ist zu schön, um wahr zu sein. Ich kann die Leidenschaft in deinen Augen spüren. Ich liebe dich immer noch.” An anderer Stelle singt sie, dass die Liebe zwischen ihnen „so gut“ sei, dass sie „es nicht glauben kann“. „Ich will sie mit keinem anderem teilen. Du bist immer derjenige, den ich gebraucht habe. Ich muss kein Geheimnis für dich behalten, aber ich lasse zu, dass du mich für dich behältst. Es ist die Art, wie du mich liebst. Die Art, wie du mich berührst. Es ist die Art, wie du mich ansiehst“, singt die Musikerin. Das Paar, das seine Beziehung nach der ersten Trennung von 2004 im Jahr 2021 erneut aufleben ließ, hatte im Juli 2022 in Las Vegas den Bund fürs Leben geschlossen, zwei Jahrzehnte nach ihrer ersten Verlobung. Lopez’ neues Album wird am 16. Februar zusammen mit ihrer neuen Prime Video-Dokumentation ‚This IS Me Now: A Love Story‘ erscheinen, wobei die Künstlerin das Projekt zuvor als „das aufschlussreichste“ ihrer Karriere beschrieb, weil sie in dem Film eine „visuelle Neuinterpretation“ von ihrem Liebesleben, einschließlich ihrer Beziehungen zu ehemaligen Partnern wie Marc Anthony und Alex Rodriguez mit ihren Fans teilt.