"This Is Me...Now" bei Amazon Prime Jennifer Lopez turtelt mit Ben Affleck bei der Premiere ihres Films

Jennifer Lopez und Ehemann Ben Affleck in Los Angeles. (jom/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 17:05 Uhr

Jennifer Lopez hat in einem glamourösen Look die Premiere ihres Films "This Is Me...Now: A Love Story" in Los Angeles besucht. Dabei immer an ihrer Seite: Ehemann Ben Affleck, der mit der Sängerin innig für die Fotografen posierte.

Jennifer Lopez (54) erlebt derzeit eine spannende Woche. Die Sängerin und Schauspielerin wird am kommenden Freitag (16. Februar) nicht nur ihr neues Album "This Is Me… Now" veröffentlichen. Am selben Tag wird auch "This Is Me… Now: A Love Story" bei Amazon Prime Premiere feiern. Der Musik-Film von Regisseur Dave Meyers (51, "The Hitcher") soll in einer fiktionalisierten Erzählung Lopez' Liebesleben inklusive Beziehungs-Comeback mit Ehemann Ben Affleck (51) in den Mittelpunkt stellen. Passend dazu begleitete der Schauspieler seine Frau am vergangenen Dienstagabend zu der Premiere des Films in Los Angeles.

Das Paar zeigte sich auf dem roten Teppich schwer verliebt und Lopez lehnte sich immer wieder an ihren Ehemann. Auch einen Kuss gab es für die Fotografen. Die Sängerin trug an dem besonderen Abend ein trägerloses Bustier-Kleid in Schwarz. Durch einen transparenten Rock mit Glitzer-Applikationen, die eine Reihe von Sternzeichen-Symbolen zeigten, wurde die Robe zum Hingucker. Eine schwarze Clutch und schwarze Armstulpen komplettierten das Outfit. Ein intensives Augen-Make-up, funkelnder Schmuck in Silber und das in leichten Wellen frisierte, offene Haar rundeten Lopez' Glamour-Look ab. Affleck kam im klassischen schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte und weißem Hemd.

"This Is Me… Now" im Doppelpack

"This Is Me… Now" ist das erste Studioalbum von Jennifer Lopez nach zehn Jahren. Die Platte ist die Fortsetzung ihres dritten Studioalbums "This Is Me… Then" (2002). Das neue Werk folgt auf das Liebes-Happy-End mit Ben Affleck (51). Die Musikerin ist seit 2022 in vierter Ehe mit dem Schauspieler verheiratet. Das Paar war bereits vor über zwanzig Jahren liiert. Heiratspläne gab es auch damals schon, doch "Bennifer" lösten ihre Verlobung im Januar 2004. 2021 kam es zum Liebescomeback. Das zum Album gehörige, genreübergreifende Amazon-Original soll laut Ankündigung Lopez' "Reise zur Liebe aus ihren eigenen Augen" zeigen. Der Film soll darüber hinaus optisch glänzen, unter anderem durch auffällige Kostüme, aufwändige Choreografien und prominente Gastauftritte.