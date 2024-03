Auch Kim Kardashian war da Jennifer Lopez und Ben Affleck amüsieren sich bei NBA-Spiel

Sohn Samuel neben Papa Ben Affleck und Stiefmutter Jennifer Lopez. (eee/spot)

SpotOn News | 17.03.2024, 17:19 Uhr

Ein Familienausflug zum Basketball: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben am Wochenende ein NBA-Spiel der Lakers besucht. Auch Afflecks Sohn Samuel war dabei.

Die NBA-Stars der Los Angeles Lakers und der Golden State Warriors bekamen am Samstag bei ihrem Basketballspiel prominenten Unterstützung direkt in der Halle. In der ersten Reihe der Tribüne nahmen unter anderem Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) Platz.

Coole Freizeit-Looks

Die beiden kamen in Begleitung von Afflecks ältestem Sohn Samuel Garner (12), der aus seiner Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner stammt. Alle drei amüsierten sich sichtlich in der Front-Row. Der 12-Jährige kam im gelben Lakers-Trikot, blauer Jogginghose und giftgrünen Sneakers zum Spiel, während Papa Ben Affleck im lässigen Freizeit-Look aus blauer Stoffhose, kariertem Hemd und Cap zu sehen war.

Jennifer Lopez setzte auf eine blaue Wide-Leg-Jeans und ein weißes T-Shirt, wertete den legeren Look aber mit glamourösen Glitzerstiefeln mit hohem Absatz, goldenen Kreolen und einer Statement-Sonnenbrille auf.

Kim Kardashian kam mit Sohn Saint West

Ein weiterer Hollywood-Star ließ sich ebenfalls bei dem NBA-Spiel blicken: Kim Kardashian (43) kam mit ihrem Sohn Saint West (8), der ebenfalls Fan der Lakers ist. Er trug ein lilafarbenes Trikot. Kardashian zeigte sich in einer weiten, schwarzen Lederhose und weißem T-Shirt. Dazu trug sie ebenfalls schwarze Stiefelletten und eine Burkin-Bag in Krokodiloptik.