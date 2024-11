Stars Jennifer Lopez wollte als Schauspielerin mit Klischees aufräumen

Jennifer Lopez - Unstoppable UK Special Screening - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 11:00 Uhr

Die Musikerin und Schauspielerin hatte ein großes Ziel vor Augen, als sie ihre Karriere begann.

Jennifer Lopez wollte das „Mädchen von nebenan“ sein, als sie sich auf Filmrollen bewarb.

Die US-Sängerin begann ihre Karriere als Schauspielerin, hatte aber das Gefühl, dass es in den frühen Tagen keine typischen Hollywood-Rollen für Menschen ihrer Herkunft gab. Dank ihrer eigenen Überzeugung und Willenskraft habe es die 55-Jährige geschafft, Stereotypen zu brechen.

Im ‚Award Circuits‘-Podcast von ‚Variety‘ erzählt der Star: „Ich habe jemanden sagen hören, dass positiver Wandel langsam ist – und das ist er auch – aber solange wir uns in die richtige Richtung bewegen, ist es das, was zählt. Als ich anfing, gab es nicht viele Rollen für Latinas. Ich habe für Rollen mit Akzent und Stereotypen vorgesprochen. Ich dachte immer: ‚Warum kann ich nicht einfach eine romantische Hauptrolle spielen? Warum kann ich nicht das Mädchen von nebenan sein?‘ Dieser Glaube – diese Überzeugung, dass ich dazugehöre – hat mir geholfen, diese Formen zu durchbrechen.“

Die brünette Schönheit wurde bekannt, als sie 1997 die Titelrolle der verstorbenen Sängerin Selena in dem Biopic ‚Selena – Ein amerikanischer Traum‘ übernahm, bevor sie sich in den frühen 2000er Jahren mit Hits wie ‚Jenny From the Block‘ und ‚Waiting For Tonight‘ selbst eine erfolgreiche Musikkarriere aufbaute.

Doch auch heute noch tritt J.Lo in Filmen auf, wie beispielsweise ‚Shotgun Wedding‘ (2022) und ‚Hustlers‘ (2019). „Ich mache das aus Liebe zur Kunst. Es geht nicht um die Preise oder die Auszeichnungen“, betont die Darstellerin. „Es geht darum, Geschichten zu erzählen, die wichtig sind – Geschichten, die den Menschen das Gefühl geben, gesehen zu werden, Geschichten, die sie inspirieren. Das ist es, was mich antreibt.“