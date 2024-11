Stars Jennifer Love Hewitt: Deshalb soll ihre Tochter nicht ins Showgeschäft

Jennifer Love Hewitt - March 2024 - 9-1-1- ABC premire - Spring Place - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2024, 10:00 Uhr

Die 45-jährige Schauspielerin will nicht, dass ihre Tochter in ihre Fußstapfen tritt.

Jennifer Love Hewitt will nicht, dass ihre Tochter ins Showgeschäft geht.

Die 45-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Brian Hallisay die Kinder Autumn (10), Atticus (9) und Adan (3) groß. Obwohl ihre Älteste vor kurzem in einer Episode der Sendung ‚9-1-1‘ zu sehen war, findet Jennifer, dass Schule immer Priorität haben sollte. Gegenüber ‚E! News‘ erklärte sie: „Unsere Sache ist es, dass, obwohl meine Erfahrungen als Kinderdarstellerin positiv waren, wir beide der Meinung sind, dass sie die Schule beenden soll. Aufwachsen. Warte, bis du ein bisschen älter bist. Tu dir das alles jetzt noch nicht an.“

Die ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘-Darstellerin stand selbst bereits in jungen Jahren vor der Kamera und war als Teenagerin in zahlreichen Werbespots zu sehen. Heutzutage sei die Branche laut Jennifer jedoch ganz anders als früher. Sie erklärt: „Es ist ein anderes Geschäft als damals, als ich angefangen habe. Es ist nicht so simpel und einfach mit Social Media und all diesen Dingen. Unsere Hoffnung für sie ist, dass sie einfach ein Kind sein kann.“