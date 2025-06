Film Jennifer Love Hewitt hat ‚Ängste‘ wegen Hollywood-Rolle

Jennifer Love Hewitt - March 2024 - 9-1-1- ABC premire - Spring Place - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin gesteht, sich aufgrund ihres Alters unsicher zu fühlen.

Jennifer Love Hewitt gesteht, dass sie sich wegen ihres Alters Sorgen um ihre Rolle in Hollywood macht.

Die 46-Jährige spielt in dem Sequel von ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ mit – 27 Jahre, nachdem das Original erschien, in dem sie als Julie James zu sehen war. Ihr Comeback ist für die brünette Schönheit mit gemischten Gefühlen verbunden.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte sie: „Die Angst ist diesmal anders, um ehrlich zu sein. Einerseits verspüre ich eine echte Dankbarkeit und finde es großartig, dass man mich nicht vergessen hat, dass ich in diesem Franchise noch eine Rolle spiele und dass mir erlaubt wird, zurückzukommen.“ Jennifer räumte ganz offen ein: „Andererseits ist es als 46-jährige Frau, die in Hollywood altert und in eine Rolle zurückkehrt, die man mit 18 gespielt hat, auch mit Ängsten verbunden.“

Die ‚Ghost Whisperer‘-Darstellerin macht sich Sorgen darüber, wie die Menschen online reagieren werden. „Ich glaube, das Internet ist heute einfach anders, die Leute sagen, was sie sagen. Man fragt sich schon, ob sie über einen herfallen werden“, gestand sie. Jennifer hofft jedoch, dass die Fans des Originalfilms haufenweise in die Kinos strömen. „Aber ich vertraue darauf, dass – selbst wenn ich in einem Moment kein Selbstvertrauen habe – die Mütter, die die Kinotickets für ihre Töchter kaufen, da sind, weil sie sich an Julie erinnern“, erklärte sie.

Die Schauspielerin, die zuletzt für ihre ungeschminkten Selfies im Netz viel Zuspruch erhielt, findet Trost in dem Gedanken, gemeinsam mit ihren Fans gewachsen zu sein. „Ich bin mit allen aufgewachsen und sie sind mit mir aufgewachsen – das ist irgendwie das Tröstliche daran, so lange in diesem Geschäft zu sein“, erzählte sie.