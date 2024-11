Stars Jennifer Love Hewitt: Postpartale Serien-Geschichte kurz nach eigener Schwangerschaft

Jennifer Love Hewitt - March 2024 - 9-1-1- ABC premire - Spring Place - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte sehr mit der Geschichte ihrer Serienfigur zu kämpfen.

Jennifer Love Hewitt hatte „große Angst“ davor, kurz nach der Geburt eine postpartale Geschichte zu drehen.

Die US-Schauspielerin ist seit 2013 mit Brian Hallisay verheiratet und hat mit ihm drei Kinder: Autumn (10), Atticus (9) und Aidan (3). Seit 2018 spielt sie Maddie Han in der actionreichen Dramaserie ‚9-1-1: Notruf L.A.‘. Allerdings war die Rolle nicht immer einfach für Jennifer. Im Gespräch mit ‚UsWeekly‘ erzählt sie, dass sie mit ihrem Jüngsten schwanger war, als ihre Serienfigur nach der Geburt Symptome von Depressionen entwickelte.

„Es war verrückt. Ich war im siebten Monat schwanger, als wir den Anfang von [Maddies] postpartaler Storyline beendeten, und dann musste ich zurückkommen und sie mitten in der postpartalen Phase beenden“, schildert der ‚Ghost Whisperer‘-Star. „Es war also sehr kathartisch für mich, weil ich vieles von dem, was ich mit Maddie durchgemacht habe, in die Serie einbringen konnte, als ich zurückkam. Aber es war auch sehr beängstigend. Ich habe mich gefragt: ‚Wecke ich noch mehr davon in mir? Komme ich damit klar?‘“

Trotz dieser Schwierigkeiten betont die Dreifach-Mama, dass ihre Kollegen sie nicht besser hätten unterstützen können. „[Sie] haben nach mir geschaut, um sicherzugehen, dass ich mich nicht zu sehr anstrenge und dass es in Ordnung ist. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich einen echten Einblick geben konnte, wie so etwas aussehen kann. Ich war mittendrin. Es war also gewissermaßen meine Widmung an alle Frauen, die zu dieser Zeit ebenfalls diese [Erfahrung] gemacht haben“, erklärt Jennifer.