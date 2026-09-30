Stars Jerry Hall findet Freundschaft mit Mick Jagger ‚einfach‘

Jerry Hall - September 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 14:00 Uhr

Jerry Hall findet nur positive Worte über ihren Ex-Mann Mick Jagger und dessen Partnerin Melanie Hamrick.

Jerry Hall versteht sich nach wie vor bestens mit ihrem Ex-Mann Mick Jagger.

Die Model-Ikone verbringt viel Zeit mit dem Rolling-Stones-Star und dessen aktueller Partnerin Melanie Hamrick. Hall und Jagger trennten sich 1999 nach 22 gemeinsamen Jahren. Zusammen haben sie vier Kinder. Dass sie heute befreundet sind, empfindet die 70-Jährige als unkompliziert. Gegenüber dem Magazin ‚Grazia‘ betonte sie: „Mit Mick ist es einfach, befreundet zu sein, weil ich ihn wirklich mag – er macht viel Spaß und ist ein großartiger Vater.“

Auch zu seiner Partnerin habe sie ein gutes Verhältnis. Die beiden kämen häufig zu ihr nach Hause und gemeinsam hätten sie „eine tolle Zeit“. Am liebsten vertreibe sich die Runde die Zeit mit Gesellschaftsspielen. „Meistens spielen wir Spiele: Backgammon, Schach, Scrabble, Scharade, Krocket, Billard …“, verriet Hall. Sie ist überzeugt, dass Menschen nach einer Trennung den Kontakt zueinander bewahren sollten, wenn sie gemeinsame Kinder haben. „Ich denke, man sollte immer versuchen, mit Menschen befreundet zu sein, mit denen man Kinder hat. Das ist wirklich wichtig, denn das bleibt für immer“, erklärte sie.

Seit ihre Ehe mit Medienmogul Rupert Murdoch 2022 endete, lebt Hall allein. Noch vor wenigen Jahren habe sie sich davor gefürchtet. „Ich hatte mein ganzes Leben lang nie allein gelebt, bis vor drei Jahren. Ich hatte ziemlich Angst davor“, räumte sie ein. Inzwischen genieße die Blondine ihr unabhängiges Leben. Nach einigen Monaten habe sie festgestellt: „Wow, das ist einfach – und mein Haus, es ist so ordentlich!“ Sie habe heute gewissermaßen das perfekte Leben und müsse weder für einen Ehemann noch dessen Freunde sorgen. Das könne zwar selbstsüchtig wirken, doch sie finde, sie habe es sich verdient: „Ich habe hart gearbeitet.“

Einsam fühlt sich Hall trotzdem nicht. Auf die Frage, ob ihr das Alleinsein zu schaffen mache, scherzte sie: „Das ist wirklich seltsam – was stimmt nicht mit mir? Ich fühle mich überhaupt nicht einsam.“ Einen Partner brauche man ihrer Ansicht nach nicht zwingend: „Man muss keinen Freund oder Ehemann haben. Man kann einfach genießen, allein zu sein.“