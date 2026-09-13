Stars Jerry Hall liebt das Singleleben

Jerry Hall - September 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2026, 10:43 Uhr

Jerry Hall genießt ihr Leben als Single mehr, als sie selbst erwartet hatte.

Das 70-jährige Supermodel, das vier Kinder mit Sir Mick Jagger hat und später von 2016 bis 2022 mit Medienmogul Rupert Murdoch verheiratet war, empfindet ihren derzeitigen Lebensabschnitt als besonders entspannt.

Gegenüber dem ‚Telegraph‘ erklärte Hall, dass sie vor dem Alleinleben zunächst durchaus Respekt gehabt habe. „Man macht sich Sorgen darüber, alt und allein zu werden, und dann kommt man dort an und denkt: ‚Hey, das ist wirklich großartig!'“, sagte sie. Dass sie diese Freiheit so genießen würde, habe sie selbst überrascht. Inzwischen schätzt Hall vor allem, dass sie ihren Alltag völlig nach den eigenen Vorstellungen gestalten kann. „Das Haus bleibt so sauber. Man kann im Fernsehen schauen, was immer man möchte“, scherzte sie. Außerdem lade sie heute nur noch Menschen zu sich ein, die ihr wirklich wichtig seien. „Es ist die friedlichste und stressfreiste Zeit meines Lebens“, sagte Hall. Ein weiterer Vorteil des Alleinlebens: Sie könne nun diagonal im Bett schlafen.

Hall bezeichnete ihre Siebziger sogar als ihr bisher liebstes Lebensjahrzehnt. Der große Druck früherer Lebensphasen sei verschwunden. Sie habe eine erfolgreiche Karriere hinter sich, ihre Kinder großgezogen und empfinde diese Aufgaben als erfüllt. „Jetzt beginnt für mich die Zeit, Spaß zu haben“, erklärte sie.

Die ehemalige Partnerin von Mick Jagger hatte in der Vergangenheit offen über dessen Interesse an anderen Frauen gesprochen. Heute empfinde sie es als befreiend, sich nicht mehr darüber sorgen zu müssen, ob ein Partner jemand anderen attraktiv findet oder was er tut, wenn er ohne sie unterwegs ist. „Ich bin davon befreit, paranoid zu sein“, sagte Hall. Stattdessen konzentriere sie sich auf ihren Freundeskreis, spiele einmal pro Woche Bridge und widme sich mit Begeisterung dem Gärtnern. Eine neue Beziehung schließt sie dennoch nicht grundsätzlich aus. Aktiv auf Partnersuche ist Hall allerdings nicht. „Wer weiß? Alles könnte passieren“, sagte sie auf die Frage nach zukünftigen Dates. Sie habe viele männliche Freunde und gehe gerne mit anderen Menschen essen, wolle derzeit aber vor allem eines: „entspannt sein“ und Spaß haben.