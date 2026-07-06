Film Jesse Eisenberg: ‚Die Unfassbaren‘-Filmreihe ist sein Happy Place

Jesse Eisenberg - Feb 2024 - BAFTAs - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 18:10 Uhr

Obwohl Jesse Eisenberg im Laufe seiner Karriere bereits einige Rollen übernommen hat, die seinen Durchbruch bedeuteten – darunter die Verkörperung von Mark Zuckerberg in 'The Social Network' im Jahr 2010 –, ist es seine Rolle als Illusionist J. Daniel Atlas in den 'Die Unfassbaren'-Filmen (Now You See Me), die ihm am meisten bedeutet.

Jesse Eisenberg hat sich noch nie glücklicher gefühlt als bei den Dreharbeiten zu den ‚Now You See Me‘-Filmen.

Der 42-jährige Schauspieler spielte im Laufe seiner Karriere einige prägende Rollen, darunter Mark Zuckerberg in ‚The Social Network‘ im Jahr 2010. Doch die Rolle des Magiers J. Daniel Atlas in der erfolgreichen Filmreihe, die auf Deutsch ‚Die Unfassbaren‘ heißt, bedeutet ihm persönlich am meisten.

Im Gespräch mit ‚TheWrap‘ erklärte er jetzt: „Ich habe mich noch nie glücklicher gefühlt als beim Spielen dieser Rolle. Normalerweise spiele ich depressive Menschen, und das macht mich selbst deprimiert.“ Bei Atlas sei das allerdings anders. „Wenn ich diesen selbstbewussten, arroganten Magier spiele, gehe ich jeden Tag nach Hause und denke: ‚Das war großartig.‘ Es ist die einzige Figur, bei der ich aufrecht stehen und elegantere Kleidung tragen darf. Das ist mein absoluter Wohlfühlort.“

Bislang verkörperte Jesse den Magier in drei Filmen: ‚Die Unfassbaren – Now You See Me‘ von 2013, ‚Die Unfassbaren 2‘ (‚Now You See Me 2‘) von 2016 und ‚Die Unfassbaren 3‘ (‚Now You See Me: Now You Don’t‘) von 2025. Außerdem würde er die Rolle gern ein viertes Mal übernehmen. Er sagte: „Ganz ehrlich: Ich würde lieber ‚Now You See Me 4‘ drehen als alles andere.“ Für Jesse stehen diese Chancen übrigens gut: Adam Fogelson von Lionsgate kündigte bereits im vergangenen Jahr auf der CinemaCon an, dass sich ein vierter Teil der Reihe in Entwicklung befindet – erneut unter der Regie von Ruben Fleischer, der bereits den dritten Teil inszenierte.

Die ‚Now You See Me‘-Reihe, die weltweit bereits mehr als 700 Millionen Euro eingespielt hat, wird außerdem von Dave Franco, Isla Fisher und Woody Harrelson getragen. Isla Fisher erklärte zuvor gegenüber ‚Collider‘, was sie ursprünglich an der Rolle der Entfesselungskünstlerin Henley Reeves gereizt hatte: „Ich habe das Drehbuch gelesen und sofort geliebt. Es hatte einfach alle Elemente eines spannenden Films: eine gute Geschichte, interessante Beteiligte und so viele ungewöhnliche Gegensätze – Romantik, Action, ein Raubüberfall.“

Dave Franco sagte wiederum gegenüber ‚Sarah’s Backstage Pass‘, dass er besonders die Zusammenarbeit mit einem derart hochkarätigen Ensemble genossen habe. Er erklärte: „Eines der größten Dinge, die ich daraus mitgenommen habe, war zu sehen, dass all diese unglaublichen Schauspieler immer noch an sich selbst zweifeln – auf eine sehr sympathische Weise. Sie haben längst bewiesen, dass sie großartige Schauspieler sind. Wenn sie wollten, könnten sie sich einfach zurücklehnen und den Rest ihrer Karriere nur noch Routine abliefern. Aber sie geben sich wirklich Mühe und wollen jedes Mal die bestmögliche Leistung zeigen. Das war für mich unglaublich inspirierend.“