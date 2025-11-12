Stars Jesse Eisenberg: ‚Now You See Me‘ beeinflusste Entscheidung zur Nierenspende

Jesse Eisenberg - A Real Pain Premiere during the 68th BFI London Film Festival London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 18:00 Uhr

Jesse Eisenbergs Entschluss, eine Niere zu spenden, geht auf seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu ‚Die Unfassbaren – Now You See Me‘ zurück.

Der 42-jährige Schauspieler kündigte kürzlich an, dass er sich nächsten Monat einer Operation unterziehen wird, bei der eines seiner Organe transplantiert wird. Nun erklärte er, wie das Überwinden seiner Höhenangst beim Dreh einer Szene als J. Daniel Atlas im Film von 2013 ihn dazu brachte, auch seine Angst vor Nadeln zu besiegen, indem er Blut spendete – und wie die Nierenspende der natürliche „nächste Schritt“ wurde.

„Es gibt eine Szene, in der die Charaktere auf der Bühne stehen, in einem Gurtzeug hängen und bis ganz nach oben in die Bühne gezogen werden. Wir fliegen also quasi bis unter das Dach“, erzählte Jesse jetzt gegenüber E! News. „Wir sollten eine längere Pause machen, und ich fragte das Effektteam: ‚Stört es euch, wenn ich hier oben bleibe? Ich bin wirklich gerne hier.'“ Jesse erklärte weiter, dass er immer Höhenangst hatte, aber in dem Moment beim Dreh keine Angst verspürte, weil er einen Zweck hatte. Er fuhr fort: „Ich war da oben für die Rolle – für den Film. Dann dachte ich: ‚Ich hatte schon immer Angst vor Nadeln. Vielleicht verliere ich die Angst, wenn ich anfange, Blut zu spenden – weil ich es aus einem guten Grund tue.'“ So begann der Schauspieler, Blut zu spenden, und merkte schließlich, dass er keine Angst mehr vor Nadeln hatte. „Ich habe erkannt, dass ich, wenn ich einen Zweck habe, keine Hemmungen habe.“

Jesse – der seine Rolle in der dritten Fortsetzung ‚Now You See Me, Now You Don’t‘ wieder aufnimmt – beschrieb seine Pläne zur Nierenspende dann Ende Oktober. Er sagte in der ‚Today Show‘: „Ich habe einfach so viel Blut in mir, und ich habe das Gefühl, ich sollte es teilen. Ich mache das wirklich gerne, und ich weiß nicht warum. Ich spende tatsächlich in sechs Wochen meine Niere. Wirklich.“ Moderator Craig Melvin antwortete: „Das ist unglaublich.“ Jesse fuhr fort: „Ich bin irgendwie vom Blutspende-Virus befallen worden. Ich liebe es. Ich mache eine altruistische Spende Mitte Dezember.“