Stars Jesse Tyler Ferguson von queerer Community für ‚Modern Family‘-Rolle kritisiert

Jesse Tyler Ferguson - Extreme Makeover Home Edition premiere - Feb 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 18:00 Uhr

Jesse Tyler Ferguson wurde von der queeren Community für seine Rolle in ‚Modern Family‘ kritisiert.

Der 49-jährige Schauspieler spielte von 2009 bis 2020 die Rolle des Mitchell Pritchett in der beliebten TV-Sitcom – doch einige Zuschauer waren mit seiner Darstellung queeren Lebens, Elternschaft und Ehe unzufrieden.

Im Podcast ‚Dinner’s On Me‘ erklärte Jesse: „Ein Druck, den ich immer gespürt habe – speziell nach meiner Zeit bei ‚Modern Family‘, wo ich einen schwulen Mann im Fernsehen dargestellt habe, in einem Netzwerk, das so populär ist – war, dass ich Kritik bekommen habe, wie das bei allem der Fall ist, was man macht.“ Die lauteste und schmerzhafteste Kritik bekam der Schauspieler allerdings aus seiner eigenen Gemeinschaft. „Die Kritik, die ich am lautesten gehört habe, kam immer aus der queeren Community, die das Gefühl hatte, dass ich vielleicht nicht ihre Vorstellung davon repräsentiere, was eine schwule Beziehung oder ein schwuler Mann ist.“ Trotzdem habe Jesse die Kritik „mit einer Prise Salz“ genommen, da er schließlich „nur eine Figur repräsentiere“.

Zuvor hatte Jesse behauptet, seine Rolle in ‚Modern Family‘ habe ihn vor Homophobie geschützt. Der Schauspieler gab zu, dass die Serie sein Leben verändert habe. Er sagte 2024 im Podcast ‚Dinner’s On Me‘: „Ich war in Las Vegas, und ein paar Jahre zuvor war ich auch dort, und ich wurde damals ein wenig homophob behandelt. Es war nichts Gewalttätiges, aber definitiv eine negative Energie, die von einem Paar ausging, das sich unwohl fühlte in meiner Nähe und der meines damaligen Freundes.“ Einige Jahre nach ‚Moder Family‘ machte er eine ähnliche Erfahrung in der gleichen Stadt – allerdings nur, bis ihn die Menschen erkannten. „Ich spürte anfangs dieselbe negative Energie – aber dann erkannten sie, wer ich war, und dass ich der schwule Typ aus dem Fernsehen bin.“ Jesse empfand, dass ihm seine Rolle auf dem Bildschirm eine Art Schutz verliehen habe. „Es war wie eine seltsame Superkraft – ich hatte das Gefühl, ich sei durch diese Rolle geschützt, die ich auch gespielt habe.“