Stars Jessica Alba: Gemeinsames Tattoo mit 18-jähriger Tochter Honor Warren

Jessica Alba and daughter Honor Warren Tattoo - July 2026 - Winterstone Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2026, 18:00 Uhr

Jessica Alba hat sich nur wenige Wochen nach dem 18. Geburtstag ihrer Tochter Honor Warren ein passendes Tattoo mit ihr stechen lassen.

Der 45-jährige Star engagierte dafür den Tätowierer Daniel „Winterstone“ Winter aus Los Angeles – zu dessen prominenten Kunden Lady Gaga, Miley Cyrus und Matt Damon gehören –, der beiden jeweils ein Paar Augen auf das linke Handgelenk tätowierte. Winterstone schrieb zu einem Instagram-Beitrag vom 5. Juli: „Was für eine Art, Liebe mit einem unvergesslichen Erlebnis zu zeigen! Eine Erinnerung, die sie für immer miteinander teilen werden!“

Honor – die Tochter von Jessica und deren Ex-Ehemann Cash Warren – verriet, dass die Tätowierung bereits vor dem 1. Juli entstanden war, da sie an diesem Tag ein Foto veröffentlichte, auf dem sie die Hand ihrer Mutter hielt, und dazu schrieb: „Ich x Mama.“

Die angehende Filmemacherin wurde im Juni 18 Jahre alt, und Jessica brachte in einem Social-Media-Beitrag zu diesem besonderen Tag ihren Stolz darüber zum Ausdruck, zu sehen, wie ihre Tochter erwachsen wird. Die ‚Sin City‘-Schauspielerin schrieb: „Ich könnte nicht stolzer auf die junge Frau sein, zu der du geworden bist. Während du nun ins Erwachsenenleben eintrittst, möchte ein Teil von mir dich für immer ganz fest bei mir halten und dich beschützen.“ Aber ein noch größerer Teil von ihr wolle Honor dabei zusehen, wie sie fliege: „Wie du diese Welt erkundest und all das entdeckst, wonach deine Seele ruft.“ Sie versprach außerdem: „Und bei all dem werde ich immer für dich da sein. Egal, ob du Trost brauchst, wenn du krank bist, eine Umarmung brauchst oder dein Zuhause vermisst – ich steige ins Flugzeug, um dich zu sehen. Ich bin da. Immer.“

Jessica – die mit ihrem Ex-Ehemann außerdem die 15-jährige Tochter Haven und den achtjährigen Sohn Hayes hat – betonte im vergangenen Jahr, dass ihre Kinder immer das wichtigste in ihrem Leben sein werden. Bei der Baby2Baby Gala sagte sie gegenüber ‚E! News‘: „Sie sind meine oberste Priorität. Solange sie glücklich sind, es ihnen gut geht und sie gesund sind, ist bei uns alles in Ordnung.“ Die ‚Fantastic Four‘-Schauspielerin setzt sich seit Langem für Baby2Baby ein und möchte, dass die Organisation Kinder und bedürftige Familien mit grundlegenden Dingen des täglichen Bedarfs versorgt. Alba sagte: „Als Mutter gibt es nichts Wichtigeres, als für seine Kinder sorgen zu können. Es gibt so viele Familien, die versuchen, über die Runden zu kommen und ihr Bestes geben, und trotzdem haben sie große Schwierigkeiten, ihren Babys selbst die grundlegendsten Dinge zur Verfügung zu stellen.“