Stars Jessica Alba überwältigt vor Stolz: Tochter macht Highschool-Abschluss

Jessica Alba and daughter Honor - 29 May 2026 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2026, 10:31 Uhr

Jessica Alba überwältigt vor Stolz: Tochter macht Highschool-Abschluss.

Die Schauspielerin Jessica Alba war voller Stolz, als ihre Tochter Honor am Donnerstag ihren Highschool-Abschluss machte.

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Jessica eine Reihe von Fotos des besonderen Tages. Das erste Bild zeigt, wie sie ihrer lächelnden Tochter einen Kuss auf die Wange gibt. Zu den Bildern schrieb Jessica: „Mein kleines Mädchen hat gestern ihren Abschluss gemacht, und mein Herz schmerzt vor Stolz.“ An ihre Tochter gerichtet schrieb sie weiter: „Meine kleine Honorcita, es kommt mir vor, als hätte ich dich erst gestern in meinen Armen gehalten, und jetzt, im Handumdrehen, stehst du hier und bist bereit für dein nächstes Kapitel. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich immer noch das kleine Mädchen vor mir, das noch ein Schlaflied, noch eine Geschichte und unendlich viele Kuscheleinheiten wollte. Und jetzt machst du deinen Abschluss.“

Jessica erklärte außerdem, was sie an ihrer Tochter schon immer bewundert habe: Sie sei nie einfach der Masse gefolgt, habe sich nie mit den Erwartungen anderer zufrieden gegeben und habe nie aufgehört, ihren eigenen Weg zu verfolgen. Weiter schrieb sie: „Du gehst mit Überzeugung, Neugier, Freundlichkeit und einem Mut durchs Leben, der alle Menschen um dich herum inspiriert.“ Die Entwicklung ihrer Tochter zu der jungen Frau, die sie heute sei, mitzuerleben, gehöre zu den größten Privilegien ihres Lebens.

Zum Abschluss ihres emotionalen Beitrags betonte Jessica, dass die Zeit schnell vergehe und gleichzeitig kostbar sei: „Jeder Moment als deine Mutter war eines der größten Geschenke meines Lebens. Herzlichen Glückwunsch, mein Mädchen. Ich werde dich für immer lieben.“ Auch Jessicas Ex-Mann Cash Warren, Honors Vater, teilte seinen Stolz in den sozialen Medien. Er schrieb: „Du bist dem Teich der Highschool offiziell entwachsen und bereit, in tieferen Gewässern zu schwimmen. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser auf diesen nächsten Lebensabschnitt vorbereitet ist als du.“ Er lobte außerdem ihren Einsatz: „Jeden einzelnen Tag hast du die Arbeit geleistet, die nötig war, um deine Ziele zu erreichen. Du hast dir keine Auszeiten genommen. Ja, du hast die Fähigkeit, Dinge zu verwirklichen, aber du verstehst auch, dass Anstrengung die Ergebnisse bestimmt. Diese Kombination ist selten. Du bist einzigartig.“ Honor, das älteste Kind von Jessica Alba und Cash Warren, wird nun an der Yale University studieren.