Stars Jessica Biel über Kinder und Showbiz: Schwierige Balance

Jessica Biel and Justin Timberlake at 2022 Children’s Hospital Los Angeles Gala Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2025, 09:00 Uhr

Jessica Biel findet es eine „schwierige Balance“ zu entscheiden, wie viel ihre Kinder vom Showbiz sehen sollen.

Die 43-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Justin Timberlake (44) die Söhne Silas (10) und den vierjährigen Phineas hat, reflektierte über diese Herausforderung, als sie über den jüngsten Auftritt ihres ältesten Sohnes bei den US Open 2024 sprach.

Jessica erzählte ‚InStyle‘, dass die Entscheidung, das Tennisturnier gemeinsam zu besuchen, sorgfältig getroffen wurde, nachdem sie Silas‘ Begeisterung für den Sport und die unvermeidliche Medienaufmerksamkeit, die das Turnier mit sich bringen würde, berücksichtigt hatte. Sie sagte über die Tatsache, dass sie ihn dem Rampenlicht aussetzte: „Das ist eine schwierige Sache, ein schwieriges Gleichgewicht. Wir bemühen uns wirklich sehr, ihn nicht auf eine Art und Weise zu exponieren, die ihm unangenehm ist.“ Jessica erklärte auch, dass Silas ein „großer Fan“ von Tennis ist und Interesse an einer Teilnahme bekundet hat. Obwohl er noch sehr jung ist, war er Teil eines Gesprächs darüber, ob er mit ihr zum Tennis gehen sollte. „Wir haben über Fotografen gesprochen – du weißt schon, ‚Fühlst du dich wohl dabei?‘ Er kann diese Entscheidungen nicht allein treffen, aber zu diesem Zeitpunkt können wir zumindest darüber reden, was seine Meinung dazu ist. Man möchte seinen Kindern wirklich jede Erfahrung ermöglichen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, um ehrlich zu sein, aber er und ich hatten eine gute Zeit“, so Biel.

Jessica und Justin, die 2012 geheiratet haben, haben ihre Kinder lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Doch im August 2023 machte sie eine Ausnahme und brachte Silas zum Billie Jean King National Tennis Center in Queens, New York.