Musik NSYNC ’noch nicht bereit‘ für ein Comeback: Joey Fatone sagt, einige Mitglieder zögern

NSYNC's Joey Fatone - September 2023 - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 14:30 Uhr

NSYNC sind 'noch nicht bereit' für ein Comeback: Joey Fatone sagt, einige Mitglieder zögern.

NSYNC sind laut Joey Fatone noch nicht bereit für eine Wiedervereinigung.

Joey hat sich zur lang diskutierten Reunion der Band geäußert und erklärt, dass er selbst bereit wäre, auch wenn einige seiner Bandkollegen es nicht sind. In der US-Doku-Serie ‚Boy Band Confidential‘ sagte er, dass Fans ständig fragen, ob die Gruppe wieder zusammenkommt, doch die Antwort sei nicht so einfach. Er erklärte: „Die Leute fragen immer: ‚Kommt die Band wieder zusammen? Wird etwas passieren?‘ Sehe ich in naher Zukunft etwas? Nein, tue ich nicht. Würde ich es wollen? Ja. Einige der anderen Jungs auch. Einige vielleicht nicht.“

Joey erklärte, dass manche Mitglieder zögern, weil sie kleine Kinder zu Hause haben, während Justin Timberlake gerade erst eine Tour beendet hat und zudem gegen die Lyme-Borreliose kämpft. Er fügte hinzu: „Ganz ehrlich: Ich sage immer ‚Warum nicht?‘, weil ich glaube, dass ich bereit bin. Ich denke nur, dass noch nicht alle anderen so weit sind.“

Berichten zufolge erwägt die Band eine Reunion-Tour zum 30-jährigen Jubiläum – allerdings ohne Justin. Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez und Chris Kirkpatrick sollen erste Gespräche geführt haben, um als Quartett zurückzukehren. Quellen zufolge prüfen sie „die Möglichkeit einer Arena-Tour ohne“ Justin, der sich bislang nicht an den Gesprächen beteiligt hat, trotz großem Interesse von Veranstaltern. Ein Insider sagte: „Die Jungs wissen, dass die Nachfrage nach einer Reunion da ist und die Fans bereit sind – auch ohne Justin.“

Die Spekulationen über ein Comeback begleiten die Band seit Jahren. NSYNC dominierten die späten 90er und frühen 2000er mit Hits wie ‚It’s Gonna Be Me‘, ‚Tearin’ Up My Heart‘, ‚Bye Bye Bye‘ und ‚I Want You Back‘. Ihre letzte Tour fand 2002 statt, bevor sie sich trennten und Justin eine äußerst erfolgreiche Solokarriere startete.