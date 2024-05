Beauty & Fashion Jessica Chastain: Ralph Lauren inspirierte sie

Jessica Chastain verriet, dass Ralph Lauren ihr beigebracht habe, wie man in der Mode „Regeln bricht“.

Die 47-jährige Schauspielerin gehörte zu einer Reihe von A-Prominenten, die Ende April zur neuesten Laufstegshow der 84-jährigen Modeikone erschienen.

Und jetzt erzählte Chastain, dass sie es liebe, wie der Designer sie dazu inspirierte, scheinbar nicht zusammenpassende Kleidung miteinander zu kombinieren. Die Darstellerin erklärte gegenüber den Reportern: „Ich habe eine Art Mode-Lektion von Ralph Lauren bekommen. Es gab ein wunderschönes Kleid, das vom Laufsteg kam, mit einem weißen Spitzenkragen und einem Westerngürtel, und ich habe es geliebt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diesen Look miteinander zu kombinieren. Er ist der einzige Modeschöpfer, der einen Smoking mit einem Paar Cowboystiefeln tragen konnte. Er hat wirklich so viel Spaß an seiner Mode und das ist es, was ich erwartete. Ich lernte, dass ich die Regeln brechen darf.” Ralph hatte sich bei seiner neuesten Laufstegshow an dem von Beyoncé inspirierten Cowboy-Trend orientiert, ein Trend, der seit der Veröffentlichung ihres Country-Albums ‚Cowboy Carter‘ im März beliebt wurde. Jessica ist bei der Show von Glenn Close, Jodie Turner-Smith und Kerry Washington begleitet worden, während auch Supermodel Christy Turlington über den Laufsteg lief. Neben Kleidung mit einer überwiegend neutralen Farbpalette fügte Ralph seiner Herbst-/Winterkollektion Metallic- und Strickwaren hinzu, die auch mit Cowboystiefeln und Gürteln kombiniert wurden.