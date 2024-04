Stars Jessica Chastain schwärmt von Anne Hathaway

Jessica Chastain - Tribeca Festival 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 12:00 Uhr

Jessica Chastain findet, dass Anne Hathaway eine „wunderbare Person“ ist.

Die 47-jährige Schauspielerin schwärmt von ihrer langjährigen Showbiz-Kollegin Anne Hathaway, mit der sie in dem Psychothriller ‚Mother’s Instinct‘ vor der Kamera steht.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Jessica: „Sie ist ein wahr gewordener Traum.” Die Hollywood-Schönheit schätzt sich glücklich, dass sie die Gelegenheit bekommen hat, an der Seite von Anne (41) in dem neuen Film unter der Regie von Benoit Delhomme zu spielen. Jessica, die mit Anne bereits bei dem Science-Fiction-Film ‚Interstellar‘ von 2014 zusammengearbeitet hat, sagte: „Ich meine, wir sollten alle so glücklich sein, dass wir uns Projekte mit unseren Freunden ausdenken können. Sie ist einfach … reizend. Was für ein wunderbarer, wunderbarer, wunderbarer Mensch.“

Gerade weil die Chemie zwischen den beiden Oscar-Preisträgerinnen stimmt, sei es schwierig gewesen, einen Konflikt auf dem Bildschirm darzustellen. Während eines Auftritts in der BBC Radio 4’s ‚Woman’s Hour‘ erzählte Jessica: „Es war schwieriger, Freunde zu spielen, die in der Geschichte einen Konflikt haben, besonders wenn man die Person so sehr mag.“ Daher würde Chastain lieber mit Anne arbeiten, wenn „wir keinen extremen Konflikt haben“.