Stars Ryan Murphy denkt über neue Version von ‚Glee‘ nach

Ryan Murphy at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 11:00 Uhr

Ryan Murphy denkt über eine neue Version von 'Glee' nach.

Die Erfolgsserie ‚Glee‘ könnte in einer neuen Form auf die Bildschirme zurückkehren.

Die Musicalserie über einen Schulchor machte Stars wie Lea Michele weltberühmt und lief von 2009 bis 2015 über sechs Staffeln. Während dieser Zeit wurde ‚Glee‘ mit sechs Emmy Awards ausgezeichnet. Nun hat Serienschöpfer Ryan Murphy gegenüber ‚People‘ angedeutet, dass er sich eine Neuauflage vorstellen könnte. Ausschlaggebend sei vor allem das große Interesse einer jüngeren Generation, die die Serie inzwischen neu für sich entdeckt habe: „Diese Serie ist interessant, weil sie gerade ein Comeback erlebt. So viele junge Menschen schauen sie jetzt. Da denke ich mir: Vielleicht sollten wir noch einmal zu dieser Serie zurückkehren.“ Er ergänzte: „Meine Nostalgie und meine Liebe zu dieser Serie sind so groß, dass ich denke: Vielleicht würden die Leute eine neue Version davon in irgendeiner Form gerne sehen.“

Gleichzeitig erinnerte er sich daran, dass die Arbeit an ‚Glee‘ ebenso intensiv wie herausfordernd gewesen sei. „Es war die beste und gleichzeitig die schlimmste Zeit meines Lebens“, sagte er. Innerhalb des Teams habe es viele Konflikte gegeben: „Es gab viele Streitereien. Viele Beziehungen entstanden und gingen wieder in die Brüche. Ich sage immer: Das war die perfekte Vorbereitung darauf, Elternteil zu sein.“ Rückblickend räumte Murphy ein, dass er einen bedeutenden Fehler gemacht habe: „Wir wurden alle zu persönlich. Wir liebten die Serie so sehr, dass wir ständig gemeinsam essen gingen und unsere Freizeit miteinander verbrachten. Es gab irgendwann keine klare Trennung mehr zwischen Chef und Mitarbeitenden.“ Dadurch seien Konflikte besonders emotional geworden: „Wenn dann etwas passierte, nahm ich das unglaublich persönlich und ging regelrecht an die Decke.“

Bereits 2024 hatte Co-Schöpfer Brad Falchuk gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ über eine mögliche Rückkehr gesprochen. Damals sagte er: „Gibt es eine Möglichkeit, diese Geschichte auf eine modernere Weise zu erzählen? Vieles bei ‚Glee‘ drehte sich um den Wandel von einer älteren Form der Repräsentation hin zu einer neuen.“ Ganz ausschließen wollte auch er ein Comeback nicht: „Ich würde niemals Nein sagen. Ich frage mich nur, welchen Sinn es hätte, außer, dass es wahrscheinlich ein großer finanzieller Erfolg wäre.“