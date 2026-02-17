Stars Jessie Buckley hat ihre Angst vor der Liebe überwunden

Jessie Buckley - March 2023 - Avalon - Oscar Wilde Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 11:00 Uhr

Jessie Buckley hatte fast ihr ganzes Leben lang „Angst vor der Liebe“, bevor sie sich mit ihrem Ehemann Freddie Sorensen niederließ.

Die 36-jährige, für den Oscar nominierte Schauspielerin aus ‚Hamnet‘ heiratete ihren Liebsten 2023 in ihrem Haus in Norfolk, England. Die beiden sind Eltern einer Tochter, die letztes Jahr geboren wurde – und Buckley hat nun zugegeben, dass sie lange gebraucht hat, um die richtige Beziehung zu finden.

Sie sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Ich finde Liebe beängstigend. Ich hatte fast mein ganzes Leben lang Angst vor der Liebe, und ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, was dieses Wort für mich überhaupt bedeutet, nicht nur die Idee davon. Ich finde, manchmal ist Liebe auf den ersten Blick eine zu sehr projizierte Vorstellung, um … Ich glaube, es braucht … Man kann nicht einfach eine Mahlzeit zubereiten. Man muss sie kochen.“

Auf die Frage, ob sie an „Liebe auf den ersten Blick“ glaube, antwortete Buckley: „Ja, das tue ich. Ich glaube, es ist nicht das, was ich mir jemals vorgestellt habe. Das Echte ist nie das, was ich mir vorstelle. Selbst diese Anziehungskraft kann sich in etwas ganz anderes, Vielschichtiges, Komplexes und Vollständiges verwandeln. Und ich denke, das hängt davon ab, wo man im Leben steht und wie offen man dafür ist.“

Die Darstellerin hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit fern, aber 2024 sprach sie in der Podcast-Sendung ‚Table Manners‘ offen über die Hochzeit des Paares und verriet, dass sie in ihrem Haus in Norfolk geheiratet haben und das Essen von den Besitzern eines Cafés in London serviert wurde, in dem sie zu Beginn ihrer Beziehung oft gegessen haben.