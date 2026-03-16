Stars Oscars 2026: ‚One Battle After Another‘ führt die Liste der Gewinner an

One Battle After Another - Best Picture - Award - 98th Annual Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 10:00 Uhr

Bei den Oscars 2026 führt 'One Battle After Another' die Liste der Gewinner an.

‚One Battle After Another‘ gewann bei der Zeremonie am Sonntag (15. März) den begehrten Oscar für den besten Film und kam damit insgesamt auf sechs Auszeichnungen. Das Drama sicherte sich den wichtigsten Preis des Abends vor ‚Bugonia‘, ‚F1‘, ‚Frankenstein‘, ‚Hamnet‘, ‚Marty Supreme‘, ‚The Secret Agent‘, ‚Sentimental Value‘, ‚Sinners‘ und ‚Train Dreams‘ und krönte damit einen äußerst erfolgreichen Abend für den Film. Regisseur Paul Thomas Anderson, der außerdem den Oscar für die beste Regie und das beste adaptierte Drehbuch gewann, betonte jedoch, dass der Gewinner mehr eine Frage der „Stimmung“ sei als eine Entscheidung darüber, welcher Film der beste sei. Er sagte auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles: „1975 waren die Oscar-Nominierten ‚Barry Lyndon‘, ‚Dog Day Afternoon‘, ‚Der weiße Hai‘, ‚Nashville‘ und ‚Einer flog über das Kuckucksnest‘ Unter ihnen gibt es keinen besten Film, es gibt nur eine Stimmung an diesem Tag. Wir sind einfach glücklich, ein Teil davon zu sein. Dieses Jahr gab es so viele großartige Filme.“

Der Filmemacher kündigte an, den Abend mit einem Martini zu feiern. Er sagte: „Als ich den Preis für die beste Regie gewonnen habe, habe ich es total vermasselt – ich habe vergessen, meiner Besetzung zu danken! Was für eine Nacht. Lasst uns einen Martini trinken. Prost!“ Der Film brachte auch Sean Penn den Oscar als bester Nebendarsteller ein, doch er war nicht anwesend, um den Preis entgegenzunehmen. Cassandra Kulukundis erhielt außerdem den allerersten Oscar für das beste Casting. Die sechs Auszeichnungen von ‚One Battle After Another‘ wurden durch den Preis für den besten Schnitt komplettiert.

Derweil gewann ‚Sinners‘ vier Preise, darunter bester Hauptdarsteller für Michael B. Jordan, bestes Originaldrehbuch für Ryan Coogler, beste Kamera und beste Filmmusik. Nachdem er seinen „unglaublichen“ Co-Stars gedankt hatte, würdigte Michael auch die fünf anderen schwarzen Schauspieler, die zuvor den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hatten: Sidney Poitier, Denzel Washington, Forest Whitaker, Jamie Foxx und Will Smith. Er sagte: „Ich stehe hier wegen der Menschen, die vor mir gekommen sind. Und zu diesen Giganten zu gehören, zu diesen Großen, zu meinen Jungs. Ich möchte allen in diesem Raum und allen zu Hause danken, die meine Karriere unterstützt haben. Ich weiß, ihr wollt, dass ich Erfolg habe – und ich möchte das auch, weil ihr auf mich gesetzt habt.“

Jessie Buckley widmete ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin für ‚Hamnet‘ „dem wunderschönen Chaos eines Mutterherzens“. Sie sagte: „Chloé und Maggie – euch diese außergewöhnliche Frau kennenlernen zu dürfen und die Kraft der Liebe einer Mutter zu verstehen, ist der größte Zusammenstoß meines Lebens. Heute ist in Großbritannien Muttertag, und ich möchte diesen Preis dem wunderschönen Chaos eines Mutterherzens widmen.“

Der Oscar als beste Nebendarstellerin ging an ‚Weapons‘-Schauspielerin Amy Madigan – 40 Jahre nach ihrer ersten Oscar-Nominierung. ‚KPop Demon Hunters‘ gewann zwei Preise: für den besten Originalsong (‚Golden‘) und den besten Animationsfilm. Conan O’Brien kehrte zum zweiten Mal in Folge als Moderator zurück. Außerdem gab es ein Wiedersehen der ‚Bridesmaids‘-Stars Rose Byrne, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Maya Rudolph und Ellie Kemper. Ewan McGregor und Nicole Kidman erinnerten an einen musikalischen Moment aus ihrem Film ‚Moulin Rouge‘, und Bill Pullman sowie sein Sohn Lewis Pullman sorgten für einen Vater-Sohn-Moment, als die Stars gemeinsam Preise überreichten.