'The Bride!'-Star Christian Bale 'bediente sich selektiv' an früheren Frankenstein-Darstellungen.

Bang Showbiz | 05.03.2026, 14:00 Uhr

Christian Bale hat sich für seine Rolle in ‚The Bride!‘ gezielt Elemente früherer Frankenstein-Darstellungen herausgepickt.

Der 52-jährige Schauspieler verkörpert in Maggie Gyllenhaals Gothic-Romanze das ikonische Monster von Mary Shelley. Er erzählte, dass er sich unter anderem vom Film ‚Bride of Frankenstein‘ von James Whale inspirieren ließ, in dem Boris Karloff das Monster spielte – zugleich aber eigene Elemente hinzufügte.

Auf die Frage von ‚Collider‘ nach seinem Ansatz sagte Bale: „Mir wurde klar, dass Frank schon lange existierte, bevor Mary Shelley ihr Buch schrieb. Es gab dieses Interesse an Wissenschaft und an Galvani, dem italienischen Wissenschaftler, der mit Elektrizität Muskeln und Gewebe wiederbelebte, und dass sie von dieser Figur gehört hatte, die irgendwo da draußen war.“ Der ‚American Psycho‘-Star fuhr fort: „Und dann gibt es den absolut ikonischen Boris Karloff, dessen Bild man nicht einfach übergehen kann – dem muss man Tribut zollen.“

Jessie Buckley spielt die Titelfigur in ‚The Bride!‘ und ließ sich für ihre Arbeit stark von Bildmaterial inspirieren. Die ‚Hamnet‘-Darstellerin sagte: „Ich finde es sehr hilfreich, Bilder zu sammeln. Ich weiß nicht wirklich, wer diese Figuren sind, bis ich in ihnen lebe. Also folge ich instinktiv dem, was mir gespiegelt wird und sich wie ein Hinweis auf diese Welt anfühlt. Ich mache Collagen – manche Bilder bleiben, andere werfe ich weg. Besonders bei der Entwicklung dieser Figuren wie Mary Shelley, Ida und The Bride.“ Die 36-Jährige erinnerte sich: „Wenn ich morgens in meinen Trailer kam, war da Mary Shelley, und ich dachte: ‚Okay, ich glaube, ich bin heute in diesem Bild. Vielleicht steckt heute etwas von diesem Bild in ihr.‘ Und ähnlich war es bei Ida und The Bride. Das war für mich immer sehr hilfreich.“