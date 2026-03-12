Musik Johnny Depp und Hozier auf starbesetztem Shane-MacGowan-Tribut-Album

Johnny Depp and Shane MacGowan September 1994 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 18:01 Uhr

Eine große Hommage an den verstorbenen Shane MacGowan ist in der Mache – und große Stars wie Johnny Depp und Hozier sind mit dabei.

Ein neu angekündigtes Album soll den irischen Singer-Songwriter, der vor allem als Frontmann der Band The Pogues bekannt war, ehren. Dafür hat sich eine ganze Liste außergewöhnlicher Künstler zusammengeschlossen, zu denen auch Johnny Depp und Hozier gehören, die die Songs des legendären Songwriters neu interpretieren werden. Das Platte trägt den Titel ’20th Century Paddy – The Songs of Shane MacGowan‘ und erscheint im November.

Die erste Single des Tribut-Albums wird Bruce Springsteens Version von ‚A Rainy Night in Soho‘ sein. Springsteen schrieb außerdem einen begleitenden Essay über das emotionale Projekt, in dem er das Vermächtnis des verstorbenen ‚Pogues‘-Frontmanns würdigte. Er bezeichnete dessen Songwriting als „roh, urkomisch, ohne Entschuldigungen und tiefgründig“ und stellte ihn in eine Reihe mit musikalischen „Genies“ und „natürlichen Rebellen“ wie Woody Guthrie, Hank Williams und Aretha Franklin. Er erinnerte sich auch an einen Besuch bei MacGowan kurz vor dessen Tod im Jahr 2023 und beschrieb dieses letzte Treffen als sehr warm, emotional und unvergesslich.

Das Album vereint zahlreiche Künstler aus den Genres Rock, Folk und alternativer Musik. Hozier singt etwa ein Duett mit der Oscar-nominierten Schauspielerin Jessie Buckley. Außerdem sind unter anderem Tom Waits, Primal Scream, Steve Earle, David Gray, The Libertines, The Jesus and Mary Chain sowie The Pogues selbst beteiligt. Johnny Depp steuert ein Duett mit Imelda May bei, und auch Kate Moss ist auf der Trackliste vertreten. Die Hälfte der Künstlerhonorare wird an die Obdachlosenorganisation ‚Dublin Simon Community‘ gespendet, die MacGowan zeitlebens unterstützte.

MacGowan, der im Alter von 65 Jahren nach längerer Krankheit verstarb, hinterließ einen der markantesten Songkataloge der modernen Musik – geprägt von Geschichten über irische Arbeiterimmigranten, Romantik, Härte, Mythologie und Poesie. Seine Frau Victoria Mary Clarke, die das Projekt betreute, erklärte, die Familie sei „demütig“ angesichts der beteiligten Künstler und lobte das Album dafür, den Geist seiner Songs einzufangen. Sie sagte: „Shanes Geist und Songwriting werden durch diese großartige Sammlung für immer geehrt. Jeder Song wird auf einzigartige und großzügige Weise von diesen wunderbaren Künstlern interpretiert, und seine Familie ist jedem einzelnen Musiker zutiefst dankbar.“