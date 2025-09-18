Musik Jessie J stellt ihr sechstes Studioalbum ‚Don’t Tease Me With A Good Time‘ vor

Jessie J Avalon 16.06.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 11:00 Uhr

Jessie J hat ihr sechstes Studioalbum ‚Don’t Tease Me With A Good Time‘ vorgestellt.

Es soll am 28. November erscheinen und ist das erste vollständige Projekt der Chartstürmerin und Songwriterin seit fast acht Jahren.

Das Album mit 16 Titeln wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren in Los Angeles aufgenommen und wird als „ein kühnes Kaleidoskop der Emotionen, das die Höhen und Tiefen des letzten Jahrzehnts einfängt“ beschrieben. Zu den Mitwirkenden gehören der weltbekannte Hitproduzent Ryan Tedder, der Genre-Springer Jesse Boykins III, der Soundarchitekt Los Hendrix und der Multi-Instrumentalist Marty Maro. Zu den herausragenden Singles gehören ‚Believe In Magic‘, ‚No Secrets‘ und ‚Living My Best Life‘. Das Album endet mit ‚The Award Goes To‘, einer mitreißenden Ballade, die Jessie J Anfang des Jahres bei den BAFTA Television Awards live uraufgeführt hat.

Die Sängerin sagte: „Seit meinem letzten Album sind acht Jahre vergangen. Ich bin überglücklich, dass es nun endlich mit der Welt geteilt wird, und dass ich mit so besonderen und unterhaltsamen Menschen […] zusammenarbeiten durfte.“ Sie füge hinzu: „Diese Musik ist so vielschichtig und erstreckt sich über so viele emotionale und feierliche Jahre meines Lebens. Sie überschreitet viele Genres und Gefühle. Die Songs sind eine Reise von Trauer zu Freude. Das Finden des Lichts und des Lebens nach einem Verlust. Eine Reise, die so viele von uns durchlaufen, und ich hoffe, dass diese Songs jedem, der einen Soundtrack für gute oder schlechte Zeiten braucht, die Hand reichen können.“

Die Ankündigung folgt auf die triumphale Rückkehr der Sängerin auf die Bühne bei Radio 2 In The Park.