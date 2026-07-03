Stars Jesy Nelson teilt herzzerreißenden Moment, als sie Diagnose ihrer Töchter erhielt

Jesy Nelson - O2 Arena - 11 12 21 - Karwai Tang - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 11:00 Uhr

Die Zwillingsmädchen der früheren Little Mix-Sängerin leiden an spinaler Muskelatrophie.

Jesy Nelson wird „ihr ganzes Leben lang“ untröstlich sein, nachdem bei ihren Zwillings-Töchtern spinale Muskelatrophie diagnostiziert wurde.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin brachte im vergangenen Jahr die beiden Mädchen Ocean und Story zur Welt – ihre ersten Kinder mit ihrem Ex-Verlobten Zion Foster. Später bestätigten Ärzte, dass beide an SMA Typ 1 leiden, einer seltenen genetischen Erkrankung, die zu fortschreitender Muskelschwäche führt. Nun hat Jesy den Moment geteilt, in dem sie die schmerzhafte Diagnose erhielt.

Im Trailer zu ihrer neuen Amazon-Prime-Dokumentation ‚Jesy Nelson: Life Changing‘ bricht sie in Tränen aus und sagt: „Die genetischen Tests waren positiv auf spinale Muskelatrophie. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Es ist die schwerste Muskelerkrankung, die ein Baby haben kann.“ Die 35-Jährige ergänzt mit gebrochener Stimme: „Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Herz mein ganzes Leben lang gebrochen sein werde.“

Jesy veröffentlichte den Clip auf Instagram und erklärte ihren Followern, dass die Dokumentation einen Einblick in ihr neues Leben mit den gesundheitlichen Herausforderungen ihrer Zwillinge geben werde. In einem Begleittext schrieb sie: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll … Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich alle bitte, diese Dokumentation anzusehen.“ Es sei die herzzerreißendste Serie, die sie je gedreht habe. „Aber sie musste gemacht werden, wenn wir echte Veränderung sehen wollen“, erklärte sie.

Die Serie sei nur ein kleiner Einblick in das, was ihre Töchter jeden einzelnen Tag erleben würden. „Es ist die Realität, die so viele Kinder mit SMA ertragen müssen, und das ist erst der Anfang ihres Lebens“, fügte Jesy hinzu. Frühe Tests und eine Behandlung von Geburt an seien unglaublich wichtig. „Frühe Diagnose kann ALLES verändern“, betonte die Musikerin.

Im vergangenen Monat war Jesy im britischen Parlament in London, um einer Debatte über SMA-Tests beizuwohnen. Zuvor hatte sie mehr als 150.000 Unterschriften gesammelt, um eine parlamentarische Diskussion zu diesem Thema auszulösen. Die Sängerin setzt sich dafür ein, dass alle Babys einen einfachen Test erhalten, der die Krankheit früh erkennen könnte. Jesy zeigte sich jedoch enttäuscht, nachdem entschieden wurde, dass das NHS-Neugeborenen-Screening für SMA nicht landesweit eingeführt wird und viele Regionen weiterhin ausgeschlossen bleiben.