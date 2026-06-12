Stars Jesy Nelson nennt wahren Grund für Trennung von Zion Foster

Jesy Nelson and Zion Foster - Getty Images - 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 14:00 Uhr

Die frühere Little Mix-Sängerin spricht offen über das Beziehungsaus mit dem Vater ihrer Zwillinge.

Jesy Nelsons Trennung von Zion Foster war „unvermeidlich“.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin begann 2022 eine Beziehung mit dem Sänger und Rapper. Im September 2025 verlobten sich die Stars, kurz nachdem im Mai desselben Jahres ihre Zwillingstöchter Ocean und Story geboren wurden. Im Januar gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Nun hat Jesy erklärt, dass die Beziehung zerbrach, nachdem bei den beiden Babys die Spinale Muskelatrophie Typ 1 (SMA1) diagnostiziert wurde. Die gesundheitliche Krise der Kinder habe die frischgebackenen Eltern stark unter Druck gesetzt.

In einer neuen Folge ihrer Amazon-Prime-Video-Serie ‚Jesy Nelson: Life Changing‘ erklärte die Sängerin: „Es ist eine sehr traumatische Erfahrung, die wir beide durchgemacht haben. Ich denke, es ist ziemlich unvermeidlich, dass so etwas als Paar passiert.“ Die Britin fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass es überraschend ist, dass wir uns getrennt haben, weil man entweder als Team zusammenhält oder es einen auseinanderreißt – und leider habe ich das Gefühl, dass genau das mit Zi und mir passiert ist.“

Jesy betonte jedoch, dass es zwischen ihr und ihrem Ex-Partner kein böses Blut gebe und beide sich bemühen würden, ihre Töchter gemeinsam großzuziehen. „Meine oberste Priorität sind sie, ich möchte einfach die beste Mutter für sie sein. Ich möchte die beste Energie haben und positiv sein, und das war zu Hause nicht der Fall, als wir zusammen waren“, gestand sie. Die beiden Stars seien „völlig unterschiedlich“ mit der Situation umgegangen, was immer wieder zu Streit geführt habe. „Also habe ich entschieden, dass es besser ist, wenn wir getrennt sind“, erklärte Jesy.

Die neue Episode zeigt den Moment, in dem das ehemalige Paar von der Diagnose seiner Zwillinge erfuhr. Jesy sagte später: „Ich weiß, ich klinge jetzt sehr negativ, aber es ist schwer zu akzeptieren, dass das jetzt ihr Leben sein wird. Es fühlt sich an, als würde es immer schlimmer werden.“ Auch Zion gestand, dass er „emotional, körperlich und mental überfordert“ sei. „Im Moment überlebe ich nur“, offenbarte der Musiker.