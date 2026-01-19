Stars Jesy Nelson und Zion Foster: Trennung?

Zion Foster and Jesy Nelson seen attending a Jesy Nelson music video screening 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2026, 09:00 Uhr

Jesy Nelson und ihr Verlobter Zion Foster haben sich Berichten zufolge getrennt.

Es wird behauptet, dass das ehemalige Mitglied von Little Mix und der R+B-Sänger ihre Verlobung nach vier Monaten aufgelöst haben. Doch sie sollen weiterhin befreundet sein und bleiben „voll und ganz vereint“ in der gemeinsamen Erziehung ihrer acht Monate alten Zwillingstöchter Ocean und Story, die an einer lebensbedrohlichen Krankheit leiden.

Ein Insider berichtete ‚The Sun‘: „Sie und Zion sind weiterhin befreundet und konzentrieren sich voll und ganz auf ihre Töchter. Sie sind sich in der gemeinsamen Erziehung völlig einig. Ihre Priorität ist weiterhin das Wohlergehen ihrer Töchter.“ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben weder Nelson (34) noch Foster (27) bestätigt, dass sie sich getrennt haben.

Im September 2025 verlobten sich die beiden, die seit Januar 2022 zusammen waren und sich seitdem mehrmals getrennt und wieder versöhnt hatten. In einem gemeinsamen Instagram-Post schrieben sie: „Ich habe mich gerade mit meinem besten Freund verlobt.“ Ihre Verlobung erfolgte vier Monate, nachdem das Paar Ocean und Story vorzeitig auf die Welt gebracht hatte.

In diesem Monat gab die Sängerin zu, dass sie kämpft, um sich mit den Bedürfnissen und Herausforderungen von Ocean und Story auseinanderzusetzen, nachdem bei ihnen SMA1 (Spinale Muskelatrophie Typ 1) diagnostiziert wurde – die schwerste Form der seltenen, fortschreitenden, irreversiblen, muskelschwächenden genetischen Erkrankung.