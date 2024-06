Nach den Schwangerschaftsgerüchten Jetzt stellt sich Taylor Swift schützend vor Lady Gaga

Taylor Swift (l.) setzt sich für ihre geschätzte Kollegin Lady Gaga ein. (rho/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 21:16 Uhr

Nachdem Schwangerschaftsgerüchte über Lady Gaga in die Welt gesetzt worden sind, weil sich deren Kleid auf aktuellen Paparazzi-Bildern etwas wölbte, ist Kollegin Taylor Swift außer sich.

Bei diesem Thema musste sich Taylor Swift (34) ganz offenbar digital zu Wort melden: "Können wir uns alle darauf einigen, dass es übergriffig und unverantwortlich ist, den Körper einer Frau zu kommentieren? Gaga schuldet niemandem eine Erklärung und das tut auch keine andere Frau", schrieb die Sängerin laut "Variety" in einem Kommentar zu dem TikTok-Video, mit dem ihre Kollegin Lady Gaga (38) am Mittwoch (5. Juni) ihre angebliche Schwangerschaft dementierte. Die Musikerin hatte sich jüngst gegen Schwangerschaftsgerüchte gewehrt, nachdem sie mit einem Bäuchlein abgelichtet wurde.

Der Bauch des Anstoßes

Auf aktuellen Fotos von der Hochzeit ihrer Schwester Natali Germanotta (32) am vergangenen Wochenende ist die Sängerin neben ihrem Partner Michael Polansky (46) in einem engen schwarzen Kleid zu sehen, unter dem sich in der Körpermitte etwas rundet. Die britische Zeitung "The Sun" veröffentlichte die Fotos und das Gerücht, sie sei schwanger. Auf TikTok dementiert Lady Gaga eine mögliche Schwangerschaft mit einem Zitat aus dem Song "Down Bad" von Taylor Swift: "Nicht schwanger – nur am Boden zerstört, weinend im Gym".

Doch (k)eine Schwangerschaft

Gegenüber der Zeitschrift "InStyle" hatte Stefani Joanne Angelina Germanotta, wie Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, im Mai 2020 betont, dass sie sich darauf freut, Mutter zu sein. "Ist es nicht unglaublich, was wir tun können? Wir können einen Menschen in uns tragen und ihn wachsen lassen. Dann kommt es heraus, und es ist unsere Aufgabe, es am Leben zu erhalten." Kurz darauf wurde ihre Beziehung mit dem Tech-CEO Michael Polansky (46) publik. Im April 2024 kursierten Spekulationen über eine Verlobung, nachdem die 38-Jährige mit einem verdächtigen Ring gesichtet wurde.

Swifts Solidarität ist kein Zufall

Dass Popstar Swift sich plötzlich zu derart privaten Angelegenheiten äußert, hat einen guten Grund. Sie selbst war in den letzten Wochen häufiger Schwangerschaftsmutmaßungen ausgesetzt, weil sie während ihrer jüngsten Konzerte ihrer "The Eras"-Tour in einem hautengen Body rundlicher in der Bauchregion wirkte. Mit Football-Profi Travis Kelce (34) ist die Country-Popsängerin seit September 2023 offiziell liiert.