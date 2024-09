Treffen mit Usher, Anna Wintour und mehr Jill Biden kommt zur Eröffnung der Fashion Week von Ralph Lauren

Ein ungewöhnliches Bild: Usher und Jill Biden bei der Fashionshow von Ralph Lauren. (mia/spot)

SpotOn News | 06.09.2024, 21:01 Uhr

Bei der New York Fashion Week in den Hamptons hob eine besondere Gästin das Event auf ein neues Niveau: die First Lady. Jill Biden, in einem eleganten schwarzen Hosenanzug, traf auf prominente Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen.

Beim Modeunternehmen Ralph Lauren durfte man sich am Donnerstag bei der Laufstegshow der Frühjahrskollektion 2025 über einen besonders prominenten Gast freuen: Dr. Jill Biden (73) stattete dem Auftakt der New York Fashion Week in den Hamptons einen Besuch ab.

Die First Lady war dabei in einem eleganten schwarzen Hosenanzug mit quadratischem Ausschnitt und einer funkelnden Brosche gekleidet. Begleitet wurde sie von Hunter Bidens (54) Tochter, Finnegan Biden (23). Während der Veranstaltung traf Jill Biden Promis aus verschiedensten Kategorien wie zum Beispiel "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74), Schauspieler Tom Hiddleston (43) oder Sänger Usher (45).

Die Bidens sind große Ralph-Lauren-Fans

Die Bidens sind offenbar große Bewunderer des amerikanischen Modedesigners Ralph Lauren (67): So trug Präsident Joe Biden (81) die Marke sogar während seiner Amtseinführung im Jahr 2021. Und die First Lady war erst letzten Monat beim Parteitag der Demokraten von dem Designer eingekleidet worden. Naomi Biden (30), die Enkelin des Präsidenten, beauftragte Lauren sogar mit dem Design ihres Brautkleides für ihre Hochzeit im Weißen Haus im Jahr 2022.

Mit ihrer Bewunderung sind die Bidens offenbar nicht alleine. Weitere Berühmtheiten, die der Show beiwohnten, waren Naomi Watts (55), Laura Dern (57), Cole Sprouse (32), Joey King (25), Colman Domingo (54), Jude Law (51), Justin Theroux (53). Auf dem Laufsteg war Supermodel Naomi Campbell (54) und Kollegin Christy Turlington (55) zu sehen. Vorgeführt wurden Jeans im Used-Look, luftige Leinen- und Häkelkleider und aufwändig verzierte Abendroben.

Wenige Stunden später: Fashion-Demo

Nur einen Tag später sahen sich zumindest Dr. Jill Biden und Anna Wintour übrigens schon wieder – diesmal bei der Demo "Fashion for our Future", bei der zahlreiche Designer, Models, Influencer, Studenten und Beschäftigte der Bekleidungsindustrie und des Einzelhandels dazu aufriefen, wählen zu gehen.