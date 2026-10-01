Stars Jim Carrey heiratet seine ‚wunderbare Begleiterin‘ Min Ah

Jim Carrey - February 2026 - Avalon - Cesar Awards Ceremony BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 09:00 Uhr

Hollywood-Komiker Jim Carrey hat seine Partnerin Min Ah geheiratet – sieben Monate nachdem sie bei den César Awards in Frankreich erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit aufgetreten waren.

Jim Carrey hat seine Partnerin Min Ah geheiratet.

Ein Sprecher des Hollywood-Stars bestätigte, dass sich die beiden das Jawort gegeben haben. Sieben Monate zuvor hatten sie bei der César-Verleihung in Frankreich ihr öffentliches Pärchen-Debüt gegeben. Weitere Details zur Hochzeit wurden nicht bekannt gegeben. Es wird angenommen, dass die beiden bereits seit mindestens vier Jahren zusammen sind. Im Februar 2022 waren sie gemeinsam beim Verlassen einer Comedy-Veranstaltung in Los Angeles fotografiert worden.

Für Jim ist es die dritte Ehe. Zuvor war er von 1987 bis 1995 mit Melissa Womer verheiratet. 1996 heiratete er seine ‚Dumm und Dümmer‘-Kollegin Lauren Holly, von der er sich ein Jahr später wieder scheiden ließ. Außerdem führte der Schauspieler zwischen 2005 und 2010 eine langjährige Beziehung mit TV-Star Jenny McCarthy.

Die Beziehung mit Min machte Jim öffentlich, als er im Februar nach Frankreich reiste, um bei der César-Verleihung in Paris eine besondere Auszeichnung entgegenzunehmen. Das Paar wurde bei der Veranstaltung gemeinsam mit Jims Tochter Jane fotografiert. Der Komiker erwähnte Min sogar in seiner Rede, die er auf Französisch hielt. Er bezeichnete sie als seine „wunderbare Begleiterin“ und schwärmte: „Ich liebe dich, Min Ah.“ Außerdem richtete er seinen Dank an Jane, seinen Enkel Jackson und seinen Vater Percy Joseph Carrey, der ihm „den Wert von Liebe, Großzügigkeit und Lachen gelehrt“ habe.

2022 hatte Jim nach fast 40 Jahren im Filmgeschäft seinen Rückzug aus Hollywood angekündigt. Für den Film ‚Sonic the Hedgehog 3‘ aus dem Jahr 2024 kehrte er jedoch aus dem Ruhestand zurück und übernahm erneut die Rolle des Dr. Eggman. Er räumte ein, dass ihm seine Auszeit eine „neue Wertschätzung“ für die Schauspielerei vermittelt habe. Allerdings betonte der 64-Jährige, dass er sein „ruhiges Leben“ abseits des Rampenlichts liebe und es eine ganz besondere Rolle bräuchte, um ihn erneut nach Hollywood zurückzulocken. „Wenn die Engel mir irgendein Drehbuch bringen, das mit goldener Tinte geschrieben ist und mir sagt, dass es für die Menschen wirklich wichtig sein wird, es zu sehen, dann könnte ich diesen Weg vielleicht weitergehen“, sagte er gegenüber ‚Access Hollywood‘.