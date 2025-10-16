Film Jim Carrey in Verhandlungen für Hauptrolle im Realfilm von ‚The Jetsons‘

Jim Carrey - December 2024 - Sonic 3 premiere - TCL Chinese Theatre - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 18:00 Uhr

Jim Carrey steht Berichten zufolge in Verhandlungen für eine Realverfilmung von ‚The Jetsons‘.

Der 63-jährige Schauspieler soll für eine Hauptrolle in einer Spielfilmadaption der ikonischen animierten Komödie aus dem Jahr 1962 vorgesehen sein. Laut ‚Variety‘ befindet sich Carrey in Gesprächen darüber, die Hauptrolle im Warner-Bros.-Pictures-Projekt zu übernehmen, während Colin Trevorrow als Regisseur gehandelt wird. Der ‚Jurassic World Dominion‘-Filmemacher und Joe Epstein sollen derweil gerade verhandeln, das Drehbuch zu schreiben, allerdings gibt es noch keine weiteren Details zur möglichen Handlung.

‚The Jetsons‘ wurde bereits 1990 als Animationsfilm unter dem Titel ‚Jetsons: The Movie‘ auf die Leinwand gebracht. Zudem gab es im Laufe der Jahre Crossover ohne Kinoveröffentlichungen, unter anderem mit ‚The Flintstones‘ (1987) und ‚WWE‘ (2017). Die Serie – die in den 1970er- und 1980er-Jahren mehrere Neuauflagen erlebte – dreht sich um eine typische Kleinfamilie, die zufällig im Weltraum lebt. Die futuristische Geschichte handelt von George und Jane Jetson, die gemeinsam mit ihren Kindern Judy und Elroy, ihrem Hund Astro und dem Roboter Rosie, der bei der Hausarbeit hilft, in Orbit City leben.

In den letzten Jahren war Carreys Schauspielkarriere auf seine Rolle als Dr. Ivo ‚Eggman‘ Robotnik in der ‚Sonic the Hedgehog‘-Filmtrilogie, die zwischen 2020 und 2024 herauskam, beschränkt. Im Jahr 2022 deutete er an, dass er „ziemlich ernsthaft“ überlege, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Er sagte damals gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Es kommt darauf an. Wenn die Engel mir ein Drehbuch bringen, das mit Goldtinte geschrieben ist und mir sagen, dass es wirklich wichtig für die Menschen ist, es zu sehen, dann könnte ich weitermachen. Aber ich mache gerade eine Pause.“