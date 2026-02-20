Stars Jim Curtis und Jennifer Aniston: So lösen sie Streit

Jim Curtis and Jennifer Aniston - November 2025 - Getty Images - ELLE Women in Hollywood Celebration BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 14:00 Uhr

Jennifer Aniston und Jim Curtis haben feste Regeln entwickelt, um Spannungen in ihrer Beziehung zu lösen.

Die frühere ‚Friends‘-Darstellerin ist seit mehreren Monaten mit dem Gesundheits- und Wellness-Experten zusammen. Jim erklärte jetzt, wie die beiden mit Streitigkeiten umgehen, die entstehen können, wenn man viel Zeit miteinander verbringt.

Im Podcast ‚Ced with Intention‘ sagte Jim: „Der einzige Grund, warum wir auf dieser Erde sind, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Reparatur gehört zu allem dazu, wir leben damit. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Freundin, wir sind viel gemeinsam im Haus. Deshalb kann es manchmal kleine Dinge geben, die hochkochen.“ In solchen Situationen habe man dann die Möglichkeit, entweder zu schweigen oder wütend zu sein und das Haus zu verlassen, um darüber nachzudenken. Jims Herangehensweise ist eine besonnene: „Zu meditieren oder zu versuchen, es zu verändern – oder wir können sagen: ‚Hey, das ist passiert und es tut mir leid.‘ Und dann reparieren wir es und arbeiten wirklich daran, dass es seltener passiert oder gar nicht mehr.“

Der 50-jährige Hypnotherapeut erklärte auch, dass er und Jennifer ihre Regeln für den Umgang mit Konflikten festgelegt hätten, bevor es überhaupt Probleme gab. Er sagte: „Wir haben Gespräche geführt, in denen wir – noch bevor irgendetwas Schlechtes passiert – klären: ‚Brauchst du Zeit? Brauchst du zehn Minuten für dich, um darüber nachzudenken? Willst du es sofort klären? Ist es okay, eine Nacht darüber zu schlafen, oder bist du der Typ Mensch, für den es schmerzhaft ist, wütend ins Bett zu gehen?‘ Ich denke, besonders in einer romantischen Beziehung muss man die Regeln für das, was man da macht, im Voraus festlegen.“

Jennifer (55) wurde erstmals im Juli 2025 mit Jim in Verbindung gebracht, als die beiden im Urlaub auf Mallorca gemeinsam auf einer Yacht gesehen wurden. Seitdem hat Jim offen über ihre Beziehung gesprochen und verraten, dass sie einander von gemeinsamen Freunden vorgestellt wurden. Er sagte in der ‚Today‘-Show: „Wir wurden einfach von Freunden miteinander bekannt gemacht. Das war’s. Wir haben herausgefunden, dass wir gemeinsame Freunde haben, und dann haben wir angefangen zu reden.“