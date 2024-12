Stars Jimi Blue: Er sieht endlich seine Tochter wieder

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2024, 11:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht sieht vor Weihnachten endlich seine Tochter Snow wieder.

Der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht wurde 2021 Vater, doch seine Tochter hat er seitdem selten gesehen. Die Beziehung zwischen Jimi und Ex-Partnerin Yeliz Koc begann im Sommer 2020 und entwickelte sich rasch. Im Februar 2021 verkündeten sie, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Doch noch während der Schwangerschaft kam es zu Spannungen, die schließlich zur Trennung kurz vor der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie im Oktober 2021 führten.

Nach der Trennung kam es zu öffentlichen Auseinandersetzungen. Yeliz Koc äußerte in ihrem Podcast ‚Bad Boss Moms‘, dass sie sich in der Beziehung oft alleingelassen fühlte. Jimi Blue hingegen bezeichnete sich in einem Social Media-Video, das er später wieder löschte, als „unfreiwilliger Erzeuger“.

Jetzt aber scheint Frieden in die Familie eingekehrt zu sein, denn Jimi Blue postete auf Instagram ein vielsagendes Video. Darin filmt er, wie er auf dem Sofa liegt und Kinderfüße auf dem Schoß hat, denen er liebevoll an den Zehen zieht. Auf seiner Hand ist sein Tattoo mit dem Wort „Familia“ zu sehen; ansonsten lässt er das Video unkommentiert. Im Hintergrund läuft allerding der Song „Weiße Weste“ von Kane mit dem Songtext: „Der Schmerz, der uns zugefügt wird, ist nicht die schwerste Last des Lebens. Viel schwerer legt sich eines Tages auf unsere Schultern der Schmerz, den wir anderen zugefügt haben.“

Auch wenn sie aus dem Song kommen, sind das doch deutliche Worte von Jimi Blue und die Fans verstehen sie. In der Story kommentiere zahlreiche Follower ihre Freude über das Vater-Tochter-Wiedersehen. „Ein Happy End zum Jahresende“, schreibt einer, „Endlich“, findet ein anderer, und „Die schönste Story, die ich heute gesehen habe“, kommentiert ein dritter Fan.