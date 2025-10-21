Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Das hat er mit dem ‚Promi Big Brother‘-Preisgeld vor

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler ist um 100.000 Euro reicher: Er hat die 13. Staffel der Reality-Show gewonnen.

Jimi Blue Ochsenknecht verrät, was er nach seinem ‚Promi Big Brother‘-Sieg mit dem Preisgeld anstellen will.

Am Montagabend (20. Oktober) durfte der Schauspieler jubeln: Er ging als Gewinner der 13. Staffel der Sat.1-Show hervor. Auf Instagram bedankte er sich anschließend für die Unterstützung seiner Fans: „Nur dank euch habe ich gewonnen! Ich bin so dankbar für so eine tolle Community und Familie.“

Doch der 33-Jährige darf sich nicht nur über den Siegertitel freuen: Er hat stolze 100.000 Euro einkassiert. In der ‚Promi Big Brother – Late Night Show‘ enthüllte er im Anschluss an das Finale, was er mit dem Geld vorhat. „Mein Plan ist ja, ein Haus zu bauen, ein Grundstück irgendwann zu kaufen, wo Snow einfach ein zweites Zuhause hat“, erzählte Jimi. Die Rede ist von seiner vierjährigen Tochter, die aus seiner vergangenen Beziehung mit Yeliz Koc stammt. „Das wünsche ich mir“, ergänzte er.

Über das aktuelle Verhältnis mit seiner Ex-Freundin verriet Jimi: „Wir verstehen uns sehr gut, wir sind ein super Team.“ An den einstigen Rosenkrieg erinnert mittlerweile nichts mehr. Die beiden TV-Stars seien „sehr, sehr gute Freunde“. Der ‚Diese Ochsenknechts‘-Darsteller betonte: „Sie ist die Chefin, das sage ich ihr auch immer. Ich mache das so, wie sie es möchte.“ Yeliz dürfe in seinem zukünftigen Haus gerne einziehen oder nach Belieben ein- und ausgehen.

Bei ‚Promi Big Brother‘ hatte sich Jimi bereits über ein mögliches Liebes-Comeback geäußert. „Natürlich wäre das schön, wenn man als Eltern zusammen ist und man hat ein Kind zusammen“, sagte er. Doch damit sei auch ein gewisses Risiko verbunden. „Unsere Angst, vor allem meine Angst, ist, dass wenn man wieder zusammenkommen würde, dass man irgendwann wieder im Streit auseinandergeht. Und das wäre das Schlimmste für das Kind“, räumte der ‚Wilde Kerle‘-Star ein.