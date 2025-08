Stars Jimi Blue Ochsenknecht gibt Einblick in seine Haft-Erfahrung

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspieler spricht bei einer Instagram-Fragerunde offen über seine Zeit in Haft.

Jimi Blue Ochsenknecht packt über seine Zeit im Gefängnis aus.

Der Schauspieler wurde Ende Juni am Hamburger Flughafen festgenommen, nachdem die österreichischen Behörden einen internationalen Haftbefehl wegen Betrugs ausgestellt hatten. Grund dafür war eine unbezahlte Hotelrechnung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14.000 Euro. Später wurde der 33-Jährige an Österreich ausgeliefert. Gegen eine Kaution von 15.000 Euro kam er wieder auf freien Fuß. Bis zum Abschluss des Verfahrens muss sich der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht in Österreich aufhalten.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde sprach er nun offen über seine Haft-Erfahrung und bemängelte die Zustände in einigen Strafanstalten. „Wie war es in Haft? Wie war das Essen und die Hygiene?“, wollte ein Fan wissen. Daraufhin enthüllte Jimi: „Ich war in sieben Stück. In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so. Die anderen waren tatsächlich ok.“

Ein anderer Follower fragte, wie es dem ehemaligen ‚Wilde Kerle‘-Star derzeit geht. „Ist okay. Ich freue mich darauf, es hoffentlich bald hinter mir lassen zu können“, betonte Jimi. In einer weiteren Story ging der Musiker auf die Frage ein, was er sich dabei denke, „wenn du keine Rechnungen bezahlst und weißt, was kommt“. Der ‚Diese Ochsenknechts‘-Star räumte ein: „Hätte ich gewusst, wie weit es schon ist, hätte ich es niemals so weit kommen lassen.“ Zu dem anstehenden Gerichtsverfahren erklärte er außerdem: „Ich muss für mein Fehlverhalten gerade stehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen.“

Derzeit ist Jimi bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht in Österreich untergekommen. „Ich besuche meine Schwester regelmäßig und freue mich immer, hier sein zu dürfen“, stellte er klar. Auch der Kontakt zu seiner Mutter Natascha Ochsenknecht sei „gut“.