Stars Jimi Blue Ochsenknecht wurde an Österreich ausgeliefert!

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2025, 14:00 Uhr

Der 33-jährige Star muss sich nun im deutsche Nachbarland für seine Taten vor Gericht verantworten.

Jimi Blue Ochsenknecht wurde am Mittwochmorgen per Gefangenentransport nach Österreich gebracht.

Der 33-jährige Star sitzt aktuell ziemlich in der Patsche: Erst vor kurzem hatte sich Jimi mehr oder weniger mit dem Rest seiner Familie versöhnt und auch den Kontakt zu seiner kleinen Tochter wieder aufgenommen. Nun sitzt der ehemalige ‚Die Wilden Kerle‘-Darsteller allerdings im Gefängnis. Der Grund: Jimi soll nach einer ausgelassenen Party in einem österreichischen Hotel Zeche geprellt haben. Da es sich erwartungsgemäß um ein ziemliches Luxusetablissement handelte, blieben die Hotelbesitzer auf stolzen 14.000 Euro sitzen. Aktuell wird deshalb wegen Betrugs ermittelt.

Festgenommen worden war Jimi ursprünglich am Hamburger Flughafen, wo er von einer Reise aus Dubai nach Deutschland zurückgekehrt war. Bereits vor einer Woche war er aus der Untersuchungshaft im Norden nach München verbracht worden. Am heutigen Mittwochmorgen (16. Juli) rollte der prominente Gefangenentransport dann weiter zur österreichischen Grenze, wo der Ex-Schauspieler von den dortigen Beamten in Empfang genommen wurde. Wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, wird schon bald ein Ermittlungsrichter in Innsbruck entscheiden, ob Jimi in Haft bleibt oder ob er bis zum Prozessbeginn auf freiem Fuß ausharren darf. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, könnten dem TV-Star bis zu drei Jahre Haft drohen.