Musik Jimmy Eat World versuchen, sich von ihrem Emo-Pionier-Status zu ‚distanzieren'

Bang Showbiz | 12.02.2026, 11:00 Uhr

Jimmy Eat World versuchen, sich von ihrem Emo-Pionier-Status zu 'distanzieren'.

Jimmy Eat World „distanzieren sich völlig“ von ihrem Vermächtnis als Emo-Pioniere.

Die ‚The Middle‘-Interpreten gehen bald auf eine Tour zum 25-jährigen Jubiläum ihres einflussreichen Albums ‚Bleed American‘ aus dem Jahr 2001. Frontmann Jim Adkins gab jedoch zu, dass er versucht, sich eher auf die „kleineren Verbindungen“ zu den Fans zu konzentrieren als auf den großen Erfolg der Band. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte er: „Ich distanziere mich komplett davon. Je länger wir das machen, desto leichter fällt es, die kleineren Verbindungen zu schätzen, die Menschen zu dem aufbauen, was wir tun – und wie selten und besonders das ist. Komplimente und Lob anzunehmen, war für mich persönlich schon immer ziemlich schwierig.“

Der 50-jährige Musiker, der verriet, dass die Band „immer an neuem Material arbeitet“, es aber noch nichts Konkretes gebe, erklärte zudem, dass ihr Durchbruchsalbum im Laufe der Jahre eine Art Achterbahnfahrt der öffentlichen Wahrnehmung erlebt habe. Er erinnerte sich: „In den ersten fünf Jahren ging es öffentlich auf und ab. ‚The Middle‘ war kommerziell sehr erfolgreich – man musste nicht danach suchen, weil der Song im Radio lief. ‚Sweetness‘ auch. Die Leute, die das Album heute oder in den letzten zehn Jahren entdecken, haben es bewusst gesucht oder konnten es auf eine Weise aufnehmen, die es ihnen erlaubt, es sich ganz persönlich zu eigen zu machen.“

Mit Blick auf den plötzlichen Erfolg vor 25 Jahren gab Jim zu, dass die Band versucht habe, eine Balance zu finden: den Moment zu genießen, ohne sich zu sehr an das Gefühl zu klammern. Er erklärte: „Dein ganzes Wesen ist darauf vorbereitet, Lob und Erfolg zurückzuweisen, weil sie dir wieder genommen werden können. Wir haben versucht, die Dinge so gut wie möglich zu verinnerlichen, aber wir waren Anfang 20, also wollten wir einfach im Moment leben und Spaß haben, ohne es zu ernst zu nehmen. Unsere Musik haben wir todernst genommen – aber alles andere haben wir versucht, im Hintergrund zu halten.“