Stars Jimmy Fallon will ‚den Kopf einziehen‘ und in der ‚Tonight‘-Show nicht zu politisch werden

Jimmy Fallon - Time 100 Gala - April 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 11:00 Uhr

Der TV-Moderator erklärt, dass er dem Konzept seiner Show weiter treu bleiben will - obwohl sich das Klima deutlich verändert hat.

Jimmy Fallon will weiterhin vermeiden, in der ‚Tonight Show‘ zu „politisch“ zu werden.

Der 51-jährige Moderator erklärte, wie er mit dem aktuellen Klima umgehen will – nachdem die Regierung von Donald Trump Druck auf mehrere Late-Night-Show-Moderatoren ausgeübt hatte, im Zusammenhang mit der Suspendierung und Wiedereinsetzung von Jimmy Kimmel.

In der CNBC-Show ‚Squawk on the Street‘ erklärte Fallon: „Unsere Show war eigentlich nie wirklich politisch, wisst ihr. Wir nehmen beide Seiten gleichermaßen aufs Korn, und wir versuchen, alle zum Lachen zu bringen – das ist wirklich die Art, wie unsere Show funktioniert. Unsere Monologe sind im Grunde genommen so wie damals schon bei Johnny Carson in der ‚Tonight Show.‘ Also ziehe ich einfach den Kopf ein und achte darauf, dass die Witze lustig sind.“

Fallon betonte, dass er ein kreatives Autorenteam habe, dessen Ziel es sei, etwas für alle zu schaffen. „Ich habe großartige Autoren… clevere, schlaue Autoren. Und wir versuchen einfach, die bestmögliche Show zu machen und alle zu unterhalten“, ergänzte er.

Nachdem Kimmel von ABC nach seinen Kommentaren zum Mord an Charlie Kirk aus dem Programm genommen worden war, richtete Trump scharfe Worte gegen Fallon. Auf Truth Social schrieb der US-Präsident: „Gratulation an ABC dafür, endlich den Mut zu haben, das zu tun, was getan werden musste. Kimmel hat NULL Talent und noch schlechtere Quoten als sogar Colbert – falls das überhaupt möglich ist. Das lässt nur noch Jimmy und Seth übrig, zwei totale Versager, bei Fake News NBC. Deren Quoten sind ebenfalls miserabel. Macht es, NBC!!! Präsident DJT.“

In seinem Eröffnungsmonolog nach Kimmels erster Suspendierung scherzte Fallon, sein Vater habe ihm geschrieben, dass es ihm „leid tue, dass deine Show abgesetzt wurde“. Der Komiker fügte hinzu: „Um ehrlich mit euch zu sein: Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Und niemand weiß es. Aber ich kenne Jimmy Kimmel, und er ist ein anständiger, lustiger und liebevoller Typ, und ich hoffe, er kommt zurück.“