Stars Jin hält sich für attraktivstes BTS-Mitglied

Jin - 'Emergency Declaration' VIP Screening 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 09:00 Uhr

Der Sänger zeigt sich rundum zufrieden mit seinem Aussehen - auch im Vergleich mit seinen BTS-Kollegen.

Jin glaubt, dass er das bestaussehende Mitglied von BTS ist.

Der 33-jährige Sänger – mit bürgerlichem Namen Kim Seokjin – findet zwar, dass seine Bandkollegen Jimin, RM, Suga, J-Hope, V und Jungkook allesamt gut aussehen, witzelte jedoch, dass er in Sachen Optik die Nase vorn habe. Im Interview mit ‚Rolling Stone‘ sagte er: „Ich schätze, ich hatte einfach Glück. Ich denke schon, dass ich besser aussehe als die anderen Mitglieder – auch wenn alle sehr gut aussehen. Ich sollte wenigstens in einer Sache der Beste in der Gruppe sein.“

Jin – der im traditionellen südkoreanischen Alterssystem als 35 gilt – ist das älteste Mitglied der Band. Er gab zu, dass er sich nicht mehr ganz so gut bewege wie seine Kollegen und deshalb noch härter trainiere, besonders wenn die Choreografien zunehmend anstrengend werden. „Es ist immer körperlich fordernd“, erklärte er. „Auch wenn sich die gleichen Bewegungen jetzt etwas schwieriger anfühlen, ist das einfach meine Last, die ich tragen muss.“

Für das Publikum müsse der Künstler in Bestform auftreten, deshalb arbeite er umso härter. Jin räumte offen ein: „Um ehrlich zu sein, weiß ich, dass ich mich nicht ganz so gut bewege wie die anderen Mitglieder. Deshalb komme ich oft früher zum Training oder bleibe länger, um aufzuholen. Das mache ich immer noch.“

Trotz seines Alters werde er innerhalb der Gruppe nicht als Ältester behandelt. „Vielleicht denken sie gar nicht daran – und ich benehme mich auch nicht so“, erzählte er. An der Gruppe schätzt er besonders die lockere Dynamik: „Wenn sie freundschaftlich sind, mich ‚Bruder‘ nennen und entspannt mit mir umgehen, mag ich das am meisten.“ Eine Grenze gebe es allerdings: „Was ich nicht mag, ist, wenn sie zu locker werden – zum Beispiel, wenn sie mir auf den Hintern klatschen.“

Der ‚Butter‘-Interpret bemerkte zudem, dass sich sein Körpergefühl im Vergleich zu vor zehn Jahren verändert habe. Erst mit der Zeit hätten auch seine jüngeren Bandkollegen verstanden, welche Herausforderungen das Älterwerden mit sich bringt. Er erinnerte sich: „Ein Mitglied hat einmal zu mir gesagt: ‚Jin, wenn du Probleme hast, streng dich einfach mehr an und überwinde es!‘ Er ist zwei, drei Jahre jünger als ich.“ Einige Jahre später habe derselbe Kollege eingeräumt: „Wow, so schlecht hast du dich in dem Alter gefühlt? Das wusste ich nicht.“