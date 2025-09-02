Stars JK Rowling und Elon Musk wettern gegen Festnahme von Graham Linehan

Bang Showbiz | 02.09.2025, 18:22 Uhr

JK Rowling und Elon Musk haben die Gegenreaktion auf die Festnahme von Graham Linehan wegen einer Reihe von Social-Media-Posts über die Trans-Community angeführt.

Die ‚Harry Potter‘-Autorin und der Tesla-Milliardär kritisierten die Festnahme des 57-jährigen Schöpfers von ‚Father Ted‘ und ‚The IT Crowd‘, der am Dienstag (2. September) nach der Landung eines Flugs aus Arizona am Flughafen Heathrow verhaftet wurde.

Graham wurde gegen 13 Uhr am Montag von fünf bewaffneten Beamten der Luftfahrt-Einheit der Metropolitan Police wegen des Verdachts auf Anstiftung zu Gewalt im Zusammenhang mit Posts auf X im April festgenommen. Er sagte, er sei „wie ein Terrorist“ behandelt worden, bevor man ihn zu drei Beiträgen auf der Plattform befragte. Die Met erklärte, die Beamten hätten sich später um seine Gesundheit gesorgt, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht und anschließend gegen Kaution freigelassen worden sei, während die Ermittlungen andauern.

Tesla- und X-Chef Elon Musk (54) bezeichnete Großbritannien nach Bekanntwerden der Nachricht als „Polizeistaat“, während JK Rowling (60) online schrieb: „Was zum F*** ist aus Großbritannien geworden? Das ist Totalitarismus. Völlig verabscheuungswürdig.“

Graham veröffentlichte die Nachrichten, die nach seiner Aussage zu seiner Festnahme führten, auf seinem Substack-Account. Ein Beitrag vom 20. April lautete: „Wenn ein trans-identifizierter Mann sich in einem ausschließlich weiblichen Raum befindet, begeht er eine gewalttätige, missbräuchliche Handlung. Mach eine Szene, ruf die Polizei, und wenn alles andere fehlschlägt, schlag ihm in die E****.“ Ein Post vom Vortag, begleitet von einem Foto einer Trans-Demo, lautete: „Ein Foto, das man riechen kann.“ Ein weiterer Eintrag: „Ich hasse sie. Misogynisten und Homophobe. F*** sie.“