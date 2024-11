Musik Joan Armatrading: Sie hat „keine Ahnung“ von ihrem Songwriting

Bang Showbiz | 29.11.2024, 16:00 Uhr

Joan Armatrading sprach darüber, „keine Ahnung“ zu haben, wie sie ihre Songs schreibt.

Die ,Drop the Pilot‘-Sängerin findet, dass sie das Glück hat, ein musikalisches Talent zu besitzen, und kann die Kommentare von Sir Paul McCartney über seine Gabe für Melodien deshalb gut nachvollziehen.

Joan sagte in einem Gespräch mit der Zeitung ,Daily Express‘: „Ich kann mir gar nicht anrechnen, was ich mache. Was ich habe, ist absolut eine Gabe. Es ist meine Aufgabe, sie so gut wie nur möglich einzusetzen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie mein Songwriting funktioniert. Aus heiterem Himmel kann ich einfach dieses … Ding machen. Ich muss dabei nicht einmal über die Melodien nachdenken. Ich habe keine Angst, wenn ich Songs schreibe, da ich einfach weiß, dass ich das kann. Da gibt es kein Händeringen oder ein Auf- und Abgehen.“ Die Künstlerin schrieb und produzierte die Songs und spielt all ihre Instrumente auf ihrem neuen Album ,How Did This Happen and What Does It Now Mean‘, das das 21. Studioalbum ihrer Karriere ist, obwohl sich die Musikerin weiterhin wünscht, noch besser Saxophon spielen zu können. Die 73-jährige Prominente erklärte: „Ich wünschte, dass ich Saxophon spielen könnte. Ich kann es ein bisschen, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich Saxophon spielen kann.“ Der Titel von Armatradings neuer Platte dreht sich um globale Angelegenheiten, weil sich der Star Sorgen über den polarisierten Zustand der Welt macht.