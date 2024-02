Einblick in "Joker: Folie á Deux" Joaquin Phoenix und Lady Gaga: Neue „Joker 2“-Fotos zum Valentinstag

Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Joker und Harley Quinn in "Joker: Folie á Deux".

SpotOn News | 15.02.2024, 08:30 Uhr

Regisseur Todd Phillips veröffentlicht neue "Joker 2"-Fotos von Joaquin Phoenix und Lady Gaga als Joker und Harley Quinn. Passend zum Valentinstag tanzen die beiden leidenschaftlich miteinander.

"Joker: Folie à Deux"-Regisseur Todd Phillips (53) zelebrierte den Valentinstag mit einer Überraschung für alle "Joker"-Fans. Auf Instagram zeigte er drei neue Fotos von der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Kinoerfolgs von 2019. Die Titelrolle verkörpert erneut Oscarpreisträger Joaquin Phoenix (49), als Harleen Quinzel/Harley Quinn wird US-Superstar Lady Gaga (37) zu sehen sein.

Auf dem ersten Foto stehen sich die beiden gegenüber, blicken aber in unterschiedliche Richtungen. Auf dem zweiten geben sie sich durch Gitterstäbe getrennt ein liebevolles Nasenbussi. Bild Nummer drei zeigt eine leidenschaftliche Tanzszene über den Dächern einer Stadt, vermutlich Gotham City. Als Bildunterschrift fügte Phillips hinzu: "In der Hoffnung, dass dein Tag voller Liebe ist."

"Drama mit Musikelementen"

Laut dem Branchenmagazin "Variety" sind genaue Details zur Handlung des zweiten "Joker"-Films nach wie vor noch nicht bekannt. Nur so viel: Das "Drama mit Musikelementen" soll in und um den fiktiven Schauplatz Arkham Asylum spielen.

Zu den Nebendarstellern gehören die wiederkehrende "Joker"-Darstellerin Zazie Beetz (32) und die Neuzugänge Brendan Gleeson (68), Catherine Keener (64), Jacob Lofland (27) und Harry Lawtey (27).

Lady Gaga als Harley Harleen Quinzel/Harley Quinn

Margot Robbie (33), die als erste Schauspielerin Harley Quinn in Filmen wie "Suicide Squad" (2016) und "Birds of Prey" (2020) auf der Leinwand zum Leben erweckt hat, hat sich bereits früher dafür ausgesprochen, dass Lady Gaga die Rolle der Comic-Ikone übernimmt. In einer "Variety"-Titelgeschichte, die vergangenen Monat veröffentlicht wurde, bekräftigte sie ihre Unterstützung für den US-Star noch einmal.

"Ich wollte immer, dass Harley eine Figur ist, die an andere Schauspielerinnen weitergegeben wird, so wie es so viele ikonische männliche Figuren gibt", sagte Robbie. "Harley ist so lustig und kann in so viele verschiedene Richtungen gehen. Wenn man sie in die Hände von jemand anderem legt, stellt sich die Frage: 'Was wird man mit ihr machen?' Die Möglichkeiten sind endlos."

Lawrence Sher (54), Oscar-nominierter Kameramann von "Joker", der für die Dreharbeiten zur Fortsetzung zurückkehrte, verriet vergangenes Jahr im Podcast "The Trenches Talk", dass er Lady Gaga am Set "nie getroffen" habe, weil sie vermutlich die ganze Zeit in ihrer Rolle war. Sher sagte, erst als er anfing, sie mit dem Namen "Lee" anzureden – eine Anspielung auf Harley -, habe sie sich mit ihm angefreundet.

Überragender Erfolg von "Joker"

Der ursprüngliche "Joker"-Film wurde 2019 unter großem Jubel und mit vielen Kontroversen in die Kinos gebracht und spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein, was ihn zum umsatzstärksten Film mit Altersfreigabe in der Geschichte des Kinos machte.

Der Streifen erhielt außerdem elf Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film, und Phoenix gewann den Preis für den besten Schauspieler.

"Joker: Folie à Deux" wird am 4. Oktober von Warner Bros. in die Kinos gebracht.